На завод по сборке "Шахедов" в РФ, который атакуют БпЛА, вербуют украинскую молодежь, — ЦНС

Вербовку "активисты" завуалировали под конкурс, победителей которого трудоустроят на производство беспилотников.

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Кремлевское "Движение первых" вербует молодежь на оккупированных территориях на заводы по сбору "Шахедов". Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

"Кремль создал целую паутину псевдоволонтерских движений, которые имеют целью контролировать молодежь и приобщать ее к античеловеческой политике Москвы. Одним из таких является "Движение первых", которое с первых дней оккупации действует на временно захваченных территориях Украины. Оно добровольно-принудительно пополняет свои ряды студентами захваченных вузов, а сам процесс курируют "волонтеры" из РФ с помощью оккупационных администраций", — говорится в сообщении.

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БпЛА снова долетел до завода в Татарстане: работников предприятия эвакуировали

Сейчас "активисты" движения вербуют студентов к стажировке в Алабуге в Татарстане на заводе по производству "Шахедов". Вербовку "активисты" завуалировали под конкурс, победителей которого трудоустроят на производство беспилотников.

"Фактически россияне планируют использовать гуманитарный кризис на ВОТ, чтобы вербовать украинцев к работе на войну против их Родины. Призываем саботировать такие инициативы оккупантов и портить себе жизнь. Помните, Силам обороны известны списки работников заводов в Алабуге, а сами заводы являются законной и главное доступной военной целью", — напомнили в ЦНС.

Напомним, что 15 апреля стало известно, что украинские хакеры взломали российского производителя ударных дронов-камикадзе "Герань-2". Россияне в переписке и других документах использовали шифрованные названия. БпЛА были "лодками", а их взрывчатка называется "бамперами". Расследователи отмечают, что особая экономическая зона "Алабуга" в Татарстане — законная военная цель.

2 апреля украинские БпЛА атаковали завод в Татарстане. Целью атаки был объект, который расположен на расстоянии более 1000 километров от Украины. На предприятии собирают дроны-камикадзе "Шахед".

Впервые за время развязанной Россией войны в Украине украинские дроны пролетели около 1300 километров, чтобы достичь цели в российской республике Татарстан.

Ранее сообщалось, что в Курской области ПВО сбила воздушный шар, запущенный с "террористической целью".