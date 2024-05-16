Після удару ЗС РФ у Харківській області поранено начальника Вовчанської МВА, — Синєгубов

За словами голови обласної військової адміністрації, загалом від обстрілів противника на Сході постраждали шестеро чоловіків. Один із них перебуває у важкому стані, а решта отримала середні поранення.

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Російські окупанти не тільки продовжують наступати в Харківській області, а й обстрілюють мирні населені пункти в регіоні. Після чергової атаки постраждав начальник Вовчанської міської військової адміністрації Тамаз Гамбарашвілі. Про це детальніше розповів голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов у своєму Telegram-каналі.

За його словами, бійці ЗС РФ варварськи завдали ударів касетними боєприпасами по одному із сіл Вовчанської громади. Сталося це посеред білого дня, коли десятки людей намагалися убезпечитися від дій росіян, працювали волонтери та цивільні екстрені служби.

Пізніше виявилося, що йдеться про село Бугаївка Харківської області. Серед травмованих — 6 чоловіків від 28 до 50 років, а саме:

28-річний лікар-інтерн Бугаївської лікарні. Він у важкому стані;

43-річний лікар-анестезіолог. У середньому стані;

два водії 39 й 50 років також у середньому стані;

48-річний цивільний чоловік — середній стан;

начальник Вовчанської міської військової адміністрації — у середньому стані.

"Усі чоловіки мають вибухові поранення різного ступеня. Госпіталізовані", — написав Олег Синєгубов.

Сам Тамаз Гамбарашвілі та його представники ще ніяк не коментували стан після отримання поранень.

Начальник поліції Харківської області Володимир Тимошко в коментарі "Суспільному" додав, що поранення легкі, але в людей зафіксовано осколкові ураження та контузії. Росіяни вдарили по мирних жителях навмисне.

Нагадаємо, 16 травня повідомлялося, що у Вовчанську Харківської області ЗС РФ викрадають і розстрілюють цивільних. За словами глави МВС Ігоря Клименка, жителі міста, які вирішили не евакуюватися з північних вулиць, потерпають від дій противника. На онлайн-карті бойових дій можна побачити, які вулиці під загрозою.