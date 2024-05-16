После удара ВС РФ в Харьковской области ранен начальник Волчанской ГВА, — Синегубов

По словам главы областной военной администрации, всего от обстрелов противника на востоке пострадали шестеро мужчин. Один из них находится в тяжелом состоянии, а остальные получили средние ранения.

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Российские оккупанты не только продолжают наступать в Харьковской области, но и обстреливают мирные населенные пункты в регионе. После очередной атаки пострадал начальник Волчанской городской военной администрации Тамаз Гамбарашвили. Об этом детальнее рассказал глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в своем Telegram-канале.

По его словам, бойцы ВС РФ варварски нанесли удары кассетными боеприпасами по одному из сел Волчанской громады. Произошло это посреди белого дня, когда десятки людей пытались обезопасить себя от действий россиян, работали волонтеры и гражданские экстренные службы.

Позже оказалось, что речь идет про село Бугаевка Харьковской области. Среди травмированных — 6 мужчин от 28 до 50 лет, а именно:

28-летний врач-интерн Бугаевской больницы. Он в тяжелом состоянии;

43-летний врач-анестезиолог. В среднем состоянии;

два водителя 39 и 50 лет также в среднем состоянии;

48-летний гражданский мужчина — среднее состояние;

начальник Волчанской городской военной администрации — в среднем состоянии.

"Все мужчины имеют взрывные ранения различной степени. Госпитализированы", — написал Олег Синегубов.

Сам Тамаз Гамбарашвили и его представители еще никак не комментировали состояние после получения ранений.

Начальник полиции Харьковской области Владимир Тимошко в комментарии "Суспiльному" добавил, что ранения легкие, но у людей зафиксированы осколочные поражения и контузии. Россияне ударили по мирным жителям умышленно.

Напомним, 16 мая сообщалось, что в Волчанске Харьковской области ВС РФ похищают и расстреливают гражданских. По словам главы МВД Игоря Клименко, жители города, которые решили не эвакуироваться с северных улиц, страдают от действий противника. На онлайн-карте боевых действий можно увидеть, какие улицы под угрозой.