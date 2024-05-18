Наступ на Харків, олімпійське перемир'я: ключовi теми розмови президента Зеленського з AFP (відео)

Україна і західні партнери мають різні точки зору на перемир'я та війну, пояснив Володимир Зеленський. За час перемир'я Росія підсилиться, а Україна може втратити нові території, заявив він журналістам.

Related video

ЗС РФ потрібно зібрати великі сили, щоб атакувати Харків, і вони витратять багато часу, щоб досягнути якогось успіху. Крім того, може відбутись ще одна хвиля нового російського наступу. Перемир'я на честь Олімпіади-2024, щодо якого ідуть перемовини, вигідне Москві, а не Києву. Про важливі аспекти російсько-української війни президент України Володимир Зеленський розповів у інтерв'ю Agence France-Presse (AFP).

Журналісти AFP спершу розповіли глядачам про російський наступ на Харків, бомбардування керованими авіабомбами, про ракетні удари РФ по Україні. Після цього вислухали думку Володимира Зеленського щодо кількох тем.

Наступ на Харків. Президент України заявив, що ситуація контролюється ЗСУ, але може відбутись ще одна хвиля наступу. Для окупації Харкова необхідно більше сил, ніж ЗС РФ мають на сьогодні.

"Вони розуміють, що атакувати Харків дуже важко, це дуже велике місто. Вони розуміють, що у нас є сили. Вони будуть довго боротися і це означає, що вони повинні розгорнути багато сил", — сказав політик.

Зброя для України. Очільник України пояснив журналістам, що ЗСУ потрібно дві речі — дозвіл використовувати західну зброю для ударів по території РФ і більше засобів протиповітряної оборони.

"Найбільша перевага Москви — заборона, накладена Заходом на невикористання переданої Києву зброї для ударів по РФ", — навели на AFP слова Зеленського.

Перемир'я на період Олімпійських ігор-2024. Політик пояснив, що Україна не проти миру і закінчення війни. Однак перемир'я піде на користь Росії, вважає президент. Також він пояснив, у чому відрізняється позиція українців з думкою західних партнерів: ідеться про цінності та точки зору.

"Україна та її союзники поділяють однакові цінності, але вони мають різні точки зору, зокрема про конфлікт та перемир'я. Перемир'я вигідне ворогу, ось чому ми заперечуємо. І зрозуміло чому — я просто не хочу, бо вони відбирають у нас більше території", — ідеться в інтерв'ю.

Мирний саміт у Швейцарії. Зеленський пояснив, що Україна хотіла б бачити на мирному саміті Китай та країни, що розвиваються. При цьому Росію не запрошували, заявив очільник держави.

Зазначимо, наступ на Харків почався 10 травня і триває понад тижня. На перших кадрах, знятих бійцями ЗСУ на полі бою, можна побачити російську бронетехніку, яку підбили за 3 км від кордону. Крім того, підрозділи ворога дістались до північних околиць Вовчанська, підтвердили у Генштабі. Володимир Зеленський 17 травня заявив, що росіяни зуміли дістатись не далі 10 км під час наступу на Харків. Їм не вдалось дійти до лінії фортифікацій, збудований українцями.

Водночас президент РФ Володимир Путін, повернувшись з Китаю, зробив кілька заяв щодо російсько-української війни. Очільник Кремля повідомив, що "турбується за жителів Бєлгорода", тому планує створити "сіру зону" на території України. З його слів, окупацію Харкова він поки що не розглядає.

Тим часом у квітні президент Франції Емманюель Макрон у одному з виступів сказав, що хотів би домовитись про перемир'я у зв'язку з Олімпійськими іграми, які влітку відбудуться у Парижі. Перед цим пролунала пропозиція ввести французькі або інші західні війська в Україну, але у цьому питанні так і не дійшли згоди.

Нагадуємо, 17 травня командувача ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський заявив, що війська РФ розширюють наступ на Харків і намагаються вийти на село Білий Колодязь, розташовний за 10 км від Вовчанська.