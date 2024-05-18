Наступление на Харьков, олимпийское перемирие: ключевые темы разговора президента Зеленского с AFP (видео)

Украина и западные партнеры имеют разные точки зрения на перемирие и войну, пояснил Владимир Зеленский. За время перемирия Россия усилится, а Украина может потерять новые территории, заявил он журналистам.

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ВС РФ нужно собрать большие силы, чтобы атаковать Харьков, и они потратят много времени, чтобы достичь какого-то успеха. Кроме того, может произойти еще одна волна нового российского наступления. Перемирие в честь Олимпиады-2024, по которому идут переговоры, выгодно Москве, а не Киеву. О важных аспектах российско-украинской войны президент Украины Владимир Зеленский рассказал в интервью Agence France-Presse (AFP).

Журналисты AFP сначала рассказали зрителям о российском наступлении на Харьков, бомбардировках управляемыми авиабомбами, о ракетных ударах РФ по Украине. После этого выслушали мнение Владимира Зеленского по нескольким темам.

Наступление на Харьков. Президент Украины заявил, что ситуация контролируется ВСУ, но может состояться еще одна волна наступления. Для оккупации Харькова необходимо больше сил, чем ВС РФ имеют на сегодня.

"Они понимают, что атаковать Харьков очень трудно, это очень большой город. Они понимают, что у нас есть силы. Они будут долго бороться и это означает, что они должны развернуть много сил", — сказал политик.

Оружие для Украины. Глава Украины объяснил журналистам, что ВСУ нужно две вещи — разрешение использовать западное оружие для ударов по территории РФ и больше средств противовоздушной обороны.

"Самое большое преимущество Москвы — запрет, наложенный Западом на неиспользование переданного Киеву оружия для ударов по РФ", — привели на AFP слова Зеленского.

Перемирие на период Олимпийских игр-2024. Политик пояснил, что Украина не против мира и окончания войны. Однако перемирие пойдет на пользу России, считает президент. Также он объяснил, в чем отличается позиция украинцев с мнением западных партнеров: речь идет о ценностях и точках зрения.

"Украина и ее союзники разделяют одинаковые ценности, но они имеют разные точки зрения, в частности о конфликте и перемирии. Перемирие выгодно врагу, вот почему мы возражаем. И понятно почему — я просто не хочу, потому что они отбирают у нас больше территории", — говорится в интервью.

Мирный саммит в Швейцарии. Зеленский пояснил, что Украина хотела бы видеть на мирном саммите Китай и развивающиеся страны. При этом Россию не приглашали, заявил глава государства.

Отметим, наступление на Харьков началось 10 мая и продолжается более недели. На первых кадрах, снятых бойцами ВСУ на поле боя, можно увидеть российскую бронетехнику, которую подбили в 3 км от границы. Кроме того, подразделения врага добрались до северных окраин Волчанска, подтвердили в Генштабе. Владимир Зеленский 17 мая заявил, что россияне сумели добраться не дальше 10 км во время наступления на Харьков. Им не удалось дойти до линии фортификаций, построенный украинцами.

В то же время президент РФ Владимир Путин, вернувшись из Китая, сделал несколько заявлений относительно российско-украинской войны. Глава Кремля сообщил, что "беспокоится за жителей Белгорода", поэтому планирует создать "серую зону" на территории Украины. По его словам, оккупацию Харькова он пока не рассматривает.

Между тем в апреле президент Франции Эмманюэль Макрон в одном из выступлений сказал, что хотел бы договориться о перемирии в связи с Олимпийскими играми, которые летом состоятся в Париже. Перед этим прозвучало предложение ввести французские или другие западные войска в Украину, но в этом вопросе так и не пришли к согласию.

Напоминаем, 17 мая командующего ВСУ генерал-полковник Александр Сырский заявил, что войска РФ расширяют наступление на Харьков и пытаются выйти на село Белый Колодец, расположенный в 10 км от Волчанска.