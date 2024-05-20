Мобілізація в Україні: у Міноборони відповіли, чи можуть вручати повістки на роботі (відео)

За словами прессекретаря оборонного відомства Дмитра Лазуткіна, українське законодавство дає змогу сповіщати громадян про необхідність з'явитися в ТЦК прямо на робочому місці. При цьому роботодавець зобов'язаний це проконтролювати.

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В Україні триває загальна мобілізація, під час якої військовозобов'язані чоловіки віком від 18 до 60 років можуть отримати повістку. У Міністерстві оборони розповіли, чи законно вручати цей "документ" на робочому місці.

За словами прессекретаря українського оборонного відомства старшого лейтенанта Дмитра Лазуткіна, закони дозволяють вручати повістки громадянам за місцем роботи. У роботодавця є чіткі зобов'язання, адже він повинен не тільки сповістити співробітника про виклик до територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК і СП), а й проконтролювати його явку.

"Відповідно до положень Порядку організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов'язаних і резервістів, затвердженого постановою уряду, представники виконавчих органів сільських, селищних, міських рад, а також роботодавці, керівники підприємств, установ та організацій здійснюють сповіщення, вручення повісток, ознайомлення з наказами щодо необхідності прибути до ТЦК", — заявив Дмитро Лазуткін.

Нагадаємо, що з 18 травня в Україні набув чинності новий закон про мобілізацію і тепер упродовж наступних 60 днів військовозобов'язані громадяни мають оновити свої військово-облікові дані. Зробити це можна через ТЦК і СП, ЦНАП або електронний кабінет.

19 травня повідомлялося, що в Міністерстві оборони відповіли на поширені запитання щодо мобільного додатку "Резерв+" для оновлення даних чоловіків призовного віку в Україні. Зокрема йшлося про покарання для тих, хто не зробив цього.