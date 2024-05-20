Мобилизация в Украине: в Минобороны ответили, могут ли вручать повестки на работе (видео)

По словам пресс-секретаря оборонного ведомства Дмитрия Лазуткина, украинское законодательство позволяет оповещать граждан о необходимости явиться в ТЦК прямо на рабочем месте. При этом работодатель обязан это проконтролировать.

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В Украине продолжается всеобщая мобилизация, в ходе которой военнообязанные мужчины возрастом от 18 до 60 лет могут получить повестку. В Министерстве обороны рассказали, законно ли вручать этот "документ" на рабочем месте.

По словам пресс-секретаря украинского оборонного ведомства старшего лейтенанта Дмитрия Лазуткина, законы позволяют вручать повестки гражданам по месту работы. У работодателя есть четкие обязательства, ведь он должен не только известить сотрудника о вызове в территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП), но и проконтролировать его явку.

"В соответствии с положениями Порядка организации и ведения воинского учета призывников, военнообязанных и резервистов, утвержденного постановлением правительства, представители исполнительных органов сельских, поселковых, городских советов, а также работодатели, руководители предприятий, учреждений и организаций осуществляют оповещение, вручение повесток, ознакомление с приказами о необходимости прибыть в ТЦК", – заявил Дмитрий Лазуткин.

Напомним, что с 18 мая в Украине вступил в силу новый закон о мобилизации и теперь в течение следующих 60 дней военнообязанные граждане должны обновить свои военно-учетные данные. Сделать это можно через ТЦК и СП, ЦПАУ или электронный кабинет.

19 мая сообщалось, что в Министерстве обороны ответили на часто задаваемые вопросы относительно мобильного приложения "Резерв+" для обновления данных мужчин призывного возраста в Украине. В частности речь пошла о наказаниях для тех, кто не сделал этого.