Мобилизация с 18 мая: что такое VIN-код и зачем он каждому военнообязанному (видео)

VIN-код будут присваивать каждому военнообязанному мужчине в реестре "Оберег". Штрих-код будет отображать информацию о человеке.

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В Украине изменился процесс мобилизации с 18 мая. В течение 60 дней военнообязанные граждане должны обновить свои военно-учетные данные и вклеить VIN-код в военно-учетный документ. Подробнее об этом рассказали в "Суспільному".

Мобилизация с 18 мая: что такое VIN-код

VIN-код — это военный индивидуальный номер, его присваивают каждому военнообязанному гражданину в реестре "Оберіг". В частности, штрих-код при считывании отображает информацию о личности.

По словам военнослужащей сумского ТЦК Натальи, во время мобилизации с 18 мая в случае отсутствия мужчины на учете в базе "Оберіг", его ставят на учет, вводят все его личные данные (место и дату рождения, регистрацию, работу, семейное положение, военно-учетную специальность, службу, отсрочки, бронирование).

После этого формируется и распечатывается VIN-код, это означает, что лицо обновило данные в ТЦК. Вклеить VIN-код можно в военный билет или другой военно-учетный документ.

Напомним, в Украине вступил в силу новый закон о мобилизации 18 мая, в результате изменился процесс призыва. Мужчины должны обновить свои военно-учетные данные, однако некоторым категориям не нужно это делать.

Ранее сообщалось, что в Украине снизили призывной возраст до 25 лет. Однако есть категории мужчин младше этого возраста, которых могут мобилизовать в ряды ВСУ.