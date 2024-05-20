Російський флот міг втратити останнього носія крилатих ракет, – ВМС України
Пропагандисти повідомляли, що Україна потопила малий ракетний корабель "Циклон" проєкту 22800. Потенційно він був останнім кораблем з крилатими ракетами "Калибр".
Російський Чорноморський флот, ймовірно, втратив останнього носія крилатих ракет, яким був корабель "Циклон". Про це заявив керівник пресцентру Сил оборони Півдня Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону.
За його словами, під час удару по кораблю "Циклон" було уражено весь особовий склад. Наразі інша інформація уточнюється.
"Але є вірогідність, що Чорноморський флот втратив у Криму останній носій крилатих ракет. Проте ця інформація ще не підтверджена. Давайте дочекаємося офіційного підтвердження", — повідомив Плетенчук.
Варто зауважити, що, найімовірніше, йдеться про кораблі, бо носіями ракет "Калибр" у Чорноморському флоті є ще й підводні човни.
Що відомо про удар по кораблю "Циклон"
19 травня російські ЗМІ повідомляли, що українські військові могли знищити в тимчасово окупованому Севастополі малий ракетний корабель проєкту 22800 "Циклон". Він потонув разом з екіпажем, нібито загинуло шість і ще 11 окупантів отримали поранення.
В українському телеграм-каналі Cyberboroshno навели супутниковий знімок, який показав, що знаходиться в бухті. "Циклон" є одним з найновіших кораблів, який було спущено на воду у 2020 році, а в стрій Чорноморського флоту його ввели вже під час повномасштабної війни.
Нагадаємо, 20 травня ЗМІ писали, що Україна знищила корабель у Криму завдяки ракеті ATACMS.
19 травня у ЗСУ повідомили, що було знищено тральщик "Ковровец".