Не залишається носіїв крилатих ракет: у Криму, можливо, знищено корабель "Циклон", — ВМС (відео)

За словами спікера Дмитра Плетенчука, корабель виконував роль одного із засобів ППО, був озброєний ЗРК "Панцир-С", але не зробив жодного пострілу.

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У ніч із 18 на 19 травня в тимчасово окупованому Криму Україна могла знищити ракетний корабель "Циклон". Про це речник ВМС України Дмитро Плетенчук повідомив у коментарі "Радіо Свобода".

Зазначається, що інформацію поки що перевіряють. Але в разі підтвердження це означатиме, що в Криму не залишається жодного носія крилатих ракет.

Плетенчук — про удари по "Циклону" (з 13:48)

"Але так, є досить висока ймовірність того, що в Криму тепер не перебуває жодного носія крилатих ракет, у разі, якщо інформація про "Циклон" підтвердиться", — зазначив Плетенчук.

За словами спікера ВМС, кораблю "Циклон" відводилася роль одного із засобів ППО в севастопольській бухті. Корабель був озброєний ЗРК "Панцир-С", але так і не встиг зробити жодного пострілу.

З ураженням "Циклону" у ЗСУ буде більше часу, щоб відреагувати та вжити заходів під час російських обстрілів.

Він також згадав про те, що низка інших кораблів-носіїв крилатих ракет дислокована в порту Новоросійська, але Новоросійськ розташований далі Кримського півострова, і "це зовсім інша відстань, це зовсім інший час на реагування".

"Це впливає в будь-якому разі на тактичні можливості армії РФ у нашому регіоні", — додав він.

Якби "Циклон" застосовував "Калібри" з Криму, часу на оборону території України було б менше, уточнив Плетенчук.

За даними Telegram-каналу "Кримський вітер", корабель Циклон зник після удару 19 травня.

Біля Курячої пристані, де раніше перебував корабель "Циклон" завдовжки 70-75 метрів, після обіду його вже не було. Висловлюється припущення, що удару зазнав саме малий ракетний корабель Циклон.

Нагадаємо, що напередодні ЗСУ знищили морський тральник "Ковровец" російського Чорноморського флоту.

Також повідомлялося, що, за даними британської розвідки, у лавах РФ мав місце випадок "дружнього вогню", під час якого загинули 11 військових.