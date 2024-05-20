Не остается носителей крылатых ракет: в Крыму, возможно, уничтожен корабль "Циклон", — ВМС (видео)

По словам Дмитрия Плетенчука, корабль выполнял роль одного из средств ПВО, был вооружен ЗРК "Панцирь-С", но не сделал ни одного выстрела.

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В ночь с 18 на 19 мая во временно оккупированном Крыму Украина могла уничтожить ракетный корабль "Циклон". Об этом спикер ВМС Украины Дмитрий Плетенчук сообщил в комментарии "Радио Свобода".

Отмечается, что информацию пока еще проверяют. Но в случае подтверждения это будет означать, что в Крыму не остается ни одного носителя крылатых ракет.

Плетенчук — об ударах по "Циклону" (с 13:48)

"Но да, есть достаточно высокая вероятность того, что в Крыму теперь не находится ни одного носителя крылатых ракет, в случае, если информация о "Циклоне" подтвердится", — отметил Плетенчук.

По словам спикера ВМС, кораблю "Циклон" отводилась роль одного из средств ПВО в севастопольской бухте. Корабль был вооружен ЗРК "Панцирь-С", но так и не успел сделать ни одного выстрела.

С поражением "Циклона" у ВСУ будет больше времени, чтобы отреагировать и принять меры во время российских обстрелов.

Он также упомянул о том, что ряд других кораблей-носителей крылатых ракет дислоцирован в порту Новороссийска, но Новороссийск находится дальше Крымского полуострова, и "это совсем другое расстояние, это совсем другое время на реагирование".

"Это влияет в любом случае на тактические возможности армии РФ в нашем регионе", — добавил он.

Если бы "Циклон" применял "Калибры" из Крыма, времени на оборону территории Украины было бы меньше, уточнил Плетенчук.

По данным Telegram-канала "Крымский ветер", корабль Циклон исчез после удара 19 мая.

Возле Куриной пристани, где прежде был корабль длиной 70−75 метров, после обеда его уже не было. Высказывается предположение, что удару подвергся именно малый ракетный корабль Циклон.

Напомним, что накануне ВСУ уничтожили морской тральщик "Ковровец" российского Черноморского флота.

Также сообщалось, что, по данным британской разведки, в рядах РФ имел место случай "дружественного огня", в ходе которого погибли 11 военных.