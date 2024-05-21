Leopard для України: Іспанія анонсувала нову партію допомоги для ЗСУ

В березні іспанські видання писали, що українська армія отримає відновлених 20 танків Leopard 2A4.

Related video

Під час 22-го засідання у форматі "Рамштайн" міністерка оборони Іспанії Маргарита Роблес анонсувала новий пакет допомоги Україні. Про це повідомляє пресслужба оборонного відомства країни.

В режимі відеоконференції Роблес заявила, що Іспанія докладає зусиль для допомоги, особливо у сфері навчання. Також є прогрес у підготовці значного пакета допомоги, який отримає Україна за сприяння іспанської оборонної промисловості. Роблес заявила, що окрім іншого ЗСУ отримають нову партію танків Leopard до кінця червня. Іспанія також передасть 155-мм артилерію, нову партію зенітних ракет Patriot та системи для боротьби з безпілотниками. Ще українські захисники отримають оптико-електронні системи спостереження та стеження, а також дистанційно керовані турелі.

У майбутньому планується, що Іспанія підпише з Україною двосторонню угоду про безпеку, але це буде в довгостроковій перспективі.

Leopard 2A4 іспанської держави

Зауважимо, що наприкінці березня ЗМІ писали, що іспанський уряд планує передати Україні 20 танків Leopard 2A4. Перед постачанням вони проходять відновлення на підприємстві Santa Bárbara Sistemas. Вони зберігалися на базі зберігання в Касетасі та кваліфікувалися як неповноцінні бойові машини. Загалом в Іспанії перебуває близько 60 танків Leopard 2A4 на зберіганні, з яких десять вже передали в ЗСУ, а 20 — готують передати.

Нагадаємо, 20 травня стало відомо, як в Україні покращують захист бронювання танка Leopard 1 завдяки динамічного захисту.

6 травня ЗМІ писали, що Україна отримала вже понад 100 Leopard 1.