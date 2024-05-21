Leopard для Украины: Испания анонсировала новую партию помощи для ВСУ

В марте испанские издания писали, что украинская армия получит восстановленных 20 танков Leopard 2A4.

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Во время 22-го заседания в формате "Рамштайн" министр обороны Испании Маргарита Роблес анонсировала новый пакет помощи Украине. Об этом сообщает пресс-служба оборонного ведомства страны.

В режиме видеоконференции Роблес заявила, что Испания прилагает усилия для помощи, особенно в сфере обучения. Также есть прогресс в подготовке значительного пакета помощи, который получит Украина при содействии испанской оборонной промышленности. Роблес заявила, что помимо прочего ВСУ получат новую партию танков Leopard до конца июня. Испания также передаст 155-мм артиллерию, новую партию зенитных ракет Patriot и системы для борьбы с беспилотниками. Еще украинские защитники получат оптико-электронные системы наблюдения и слежения, а также дистанционно управляемые турели.

В будущем планируется, что Испания подпишет с Украиной двустороннее соглашение о безопасности, но это будет в долгосрочной перспективе.

Leopard 2A4 испанской армии

Заметим, что в конце марта СМИ писали, что испанское правительство планирует передать Украине 20 танков Leopard 2A4. Перед поставкой они проходят восстановление на предприятии Santa Bárbara Sistemas. Они хранились на базе хранения в Касетасе и квалифицировались как неполноценные боевые машины. Всего в Испании находится около 60 танков Leopard 2A4 на хранении, из которых десять уже передали в ВСУ, а 20 — готовят передать.

Напомним, 20 мая стало известно, как в Украине улучшают защиту бронирования танка Leopard 1 благодаря динамической защите.

6 мая СМИ писали, что Украина получила уже более 100 Leopard 1.