Розстріл цивільних у Вовчанську: у Офісі генпрокурора розповіли про деталі злочину РФ (фото)

Троє жителів Вовчанська п'ять днів провели у місті, яке намагались окупувати ЗС РФ. Врешті вони вирішили рятуватись, але потрапили під прямий обстріл російських військ.

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Військові ЗС РФ побачили трьох цивільних українців, які перебували на центральних вулицях Вовчанська. Серед них була жінка, яку везли на інвалідній колясці. Росіяни почали стріляти, убили двох людей, а третій, 70-річний чоловік, дістався до безпечної території. У Офісі генерального прокурора почали розслідувати черговий злочин російських підрозділів. Про деталі слідства пресслужба відомства розповіла у Telegram-каналі.

У Офісі повідомили, що убивство сталось вдень 15 травня і військові ЗС РФ бачили, що стріляють саме по цивільних. Проти російських окупантів, які вчинили злочин у Вовчанську, відкрили провадження за ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу — порушення правил війни. Триває розслідування, щоб з'ясувати особи усіх причетних, яких планують притягнути до відповідальності.

До допису прикріпили відео розмови з чоловіком, який став свідком російського злочину і зумів врятуватись. З його слів, певний час він та дружина сиділи у квартирі та не евакуювались. У якийсь момент все ж вирішили вибиратись. Тоді він вийшов на вулицю і погукав інших людей. Відгукнувся чоловік, який проживав неподалік. Врешті вирішили іти групою з трьох осіб, виходити з Вовчанська у напрямку підконтрольній Україні території.

Розстріл у Вовчанську - свідок розповів про злочин ЗС РФ Фото: Офіс генерального прокурора

Дружина потерпілого мала проблеми з ногами, тому її везли у інвалідному візку, який відшукали десь на вулиці. Коли група перебувала біля міської лікарні, почалась стрілянина — росіяни гатили з вікон. ЗС РФ убили жінку та випадкового попутника, чути на відео.

70-річний чоловік, ім'я якого не називають, а обличчя розмивають, спробував вивезти тіло дружини. Певний час він штовхав візок, аж доки той не застрягнув через гілку в колесі. Чоловік все ж вибрався і розповів слідчим, що сталось у Вовчанську.

Розстріл у Вовчанську - жертва ЗС РФ посеред міста Фото: Скріншот

Зазначимо, про новий злочин ЗС РФ стало відомо з відео, знятому українськими аеророзвідниками. Під час одного з вильотів дрон ЗСУ помітив людину у червоному светрі, яка сиділа просто неба у Вовчанську. З'ясували, що це жертва росіян, але на той момент повідомлялось, що жертва — чоловік.

Крім того, у Національній поліції розповіли про інші випадки "полювання" росіян на цивільних. Наприклад, 14 травня зникли волонтери, які допомагали вивозити цивільних з Вовчанська. ЗС РФ почали стріляти, поранили двох, а про стан третьої людини інформації немає. Також ідеться про інші випадки: наприклад, окупанти убили чоловіка, який навіть не встиг підійти до дверей.

Голова МВС Ігор Клименко 16 травня розповідав про розстріли мирних жителів, які вчиняються ЗС РФ під час наступу на Харків. Посадовець закликає людей евакуюватись і не сподіватись, що вони зможуть перечекати росіян.

Нагадуємо, президент України Володимир Зеленський розповів журналістам західних ЗМІ, чому ЗСУ не зуміли зупинити прорив ЗС РФ у Харківській області.