"Самовбивчі набіги в ординському стилі": Братчук повідомив, чи справді ЗС РФ захопили Роботине

Сили оборони зараз тримають під вогневим контролем практично всю площу колишнього села Роботине, тож окупанти можуть доходити лише до руїн колишньої школи, де їх знищують, говорить речник УДА.

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ЗС РФ посилили тиск в районі Роботиного на Запоріжжі, але село не перейшло під їхній контроль, як раніше заявили російські пропагандисти. Про це 22 травня сказав речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук в коментарі FREEДОМ.

За його словами, посилення інтенсивності на цій ділянці фронту пов’язано насамперед з перегрупуванням тих ресурсів, які сьогодні ЗС РФ приготували для атак, щоб впливати на Роботинський плацдарм, зокрема, на Времіївський виступ, де розташовані українські оборонні рубежі.

"Це ті позиції, які ворог втратив завдяки діям Сил оборони ще минулого року. Сьогодні противник мріє їх повернути і вирівняти певним чином лінію бойового зіткнення, щоб продовжувати наступальні дії, зокрема й на півдні України", — сказав Братчук.

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Він додав, що окупанти раніше вже поширювали брехливу інформацію про захоплення плацдарму ЗСУ на лівому березі Дніпра, зараз те ж саме вони кажуть про Роботине. Тим часом Сили оборони зараз тримають під вогневим контролем практично всю площу колишнього села Роботине, від якого зараз лишилися лише руїни.

"Ворог намагається закріпитися, наприклад, на позиціях, де була колись загальноосвітня середня школа. Але це межа, куди він зміг би, принаймні, дійти, бо далі не виходить. Далі — знищення, вогневе ураження. Сьогодні Роботине — сіра зона, це не російська територія, ворог туди не зайшов. Хоча продовжує самовбивчі набіги в ординському стилі, намагаючись пройти цією територією і показати триколор. І, як правило, всі ці групи назад уже не повертаються. Ситуація досить складна, ворог атакує, але отримує у відповідь добре", — акцентував Братчук.

Нагадаємо, що 18 травня експерт BILD Юліан Рьопке заявив про повторне захоплення села Роботине на Запоріжжі, яке звільнили у 2023 році. Бійці ЗСУ спростували цю інформацію.

15 травня про повне захоплення Роботиного заявляли у Міноборони РФ. Дані Генштабу ЗСУ та DeepState не підтверджували те, що населений пункт контролювали загарбники.