Усе залежить від США: експерт назвав три кроки, які можуть гарантувати перемогу України у війні

Старший політолог у RAND Ендрю Радін вважає, що адміністрація президента Джо Байдена — занадто обережна. Хоча побоювання з приводу ескалації з боку РФ насправді перебільшені.

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США та союзники можуть посилити допомогу Україні, що зможе гарантувати їй технологічну перевагу та перемогу у війні над РФ. Такої думки дотримується старший політолог у RAND Ендрю Радін, про що він написав у статті для Defense One.

За його словами, побоювання Білого дому з приводу того, що Росія використає ядерну зброю — перебільшені.

Радін зазначив, що від самого початку повномасштабного вторгнення РФ було помітно, що адміністрація президента Джо Байдена — занадто обережна. І хоча обсяг американського озброєння, що постачається Україні, розширювався, але це відбувалося поступово. РФ погрожує країнам НАТО, проте не виконала свої погрози.

Експерт вважає, що зміна політики з боку США поліпшить військову ситуацію для України з мінімальним ризиком ескалації з боку РФ. Радін назвав три кроки, які могли б прискорити перемогу України:

Сполучені Штати могли б відмовитися від своїх вимог про те, щоб боєприпаси, які вони постачають, використовувалися тільки на українській території.

Вашингтон може розширити свою видиму військову присутність в Україні. Західні радники повинні перебувати в Україні, щоб зрозуміти статус і потреби українських сил і забезпечити необхідну якісну перевагу.

Сполученим Штатам слід прагнути до розширення своїх операцій у космосі та кіберпросторі у відповідь на кібератаки Росії.

На думку Радіна, додаткові дії США можуть також спонукати інших союзників збільшити свою підтримку України.

Експерт вважає, що Росія не може нескінченно зазнавати непропорційні втрати в живій силі та техніці. Перераховані вище кроки дозволять Україні виснажити російські сили і подолати чисельну перевагу окупантів.

Раніше ЗМІ повідомляли, що Зеленський поїде до Франції і проситиме НАТО збивати російські ракети. За даними журналістів, український президент буде присутнім на річниці висадки союзників у Нормандії, на яку зберуться світові лідери, зокрема, і президент США Джо Байден. Крім того, на урочистостях буде представник Росії.

Також нагадаємо, що Державний секретар США Ентоні Блінкен уточнив, чи скасує США заборону бити по РФ. В уряді США, з одного боку, не дають дозволу на удари по території РФ, пояснив Ентоні Блінкен. З іншого боку, він тут же сказав про самостійні рішення, які ухвалюватиме Україна.