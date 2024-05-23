Мобілізація в Україні: роботодавців можуть карати за порушення правил призову

За словами юриста Данила Гончаренка, військовозобов'язані можуть отримати повістку прямо на робочому місці, і завдання начальства — проконтролювати, щоб підлеглий сходив у ТЦК і СП. Якщо цього не станеться, тоді передбачені штрафи.

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В Україні триває загальна мобілізація і військовозобов'язані громадяни віком від 18 до 60 років можуть отримати повістку. Зокрема, це може статися на роботі. Юрист практики військового права ЮК "Приходько та партнери" Данило Гончаренко в коментарі "РБК-Україна" розповів, як можуть покарати роботодавців, які порушують правила призову.

Мобілізація 2024 — за що передбачено покарання для роботодавців

Річ у тім, що в Міністерстві оборони дозволили роботодавцям видавати повістки своїм співробітникам прямо на робочих місцях. Ба більше, ті зобов'язані проконтролювати, щоб підлеглі все ж таки сходили в територіальний центр комплектування та соціальної підтримки (ТЦК і СП).

"У зв'язку з ухваленням нового закону про внесення змін до законодавства про мобілізацію, підприємства, установи та організації повинні більш активно сприяти мобілізації. Вони зобов'язані вести військовий облік працівників, видавати повістки та виконувати мобілізаційні розпорядження", — заявив Данило Гончаренко.

Згідно з постановою від Кабінету міністрів "Про затвердження Порядку організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов'язаних і резервістів", є кілька причин, через які на роботодавця можуть накласти штраф. Виглядають вони так:

ненадання переліку українців, які підлягають приписці в ТЦК і СП;

прийняття на роботу призовників/військовозобов'язаних/резервістів, які не стали на військовий облік;

якщо роботодавець не сповістив співробітників про те, що їх викликали до військкомату;

якщо створюються перешкоди для відвідування збірних пунктів і призовних дільниць;

несвоєчасне надання низки документів і відомостей про таких осіб.

Мобілізація на роботі — сума штрафів

Якщо перераховані вище пункти було порушено, тоді передбачено покарання у вигляді фінансового стягнення. Сума, яку повинен буде заплатити роботодавець, коливається від 34 до 59 тисяч гривень.

"Прийняття на роботу або навчання здійснюється тільки після взяття працівників на військовий облік у районних (міських) територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки", — підсумував Данило Гончаренко про нові умови прийняття на роботу.

Нагадаємо, з постанови Кабміну відомо, що уряд зобов'язав надсилати повістки поштою роботодавців. Такі повідомлення отримуватимуть працівники, які з тих чи інших причин не присутні в офісі.