Мобилизация в Украине: работодателей могут наказывать за нарушение правил призыва

По словам юриста Даниила Гончаренко, военнобязанные могут получить повестку прямо на рабочем месте и задача начальства проконтролировать, чтобы подчиненный сходил в ТЦК и СП. Если этого не произойдет, тогда предусмотрены штрафы.

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В Украине продолжается всеобщая мобилизация и военнообязанные граждане возрастом от 18 до 60 лет могут получить повестку. В частности это может произойти на работе. Юрист практики военного права ЮК "Приходько и партнеры" Даниил Гончаренко в комментарии "РБК-Украина" рассказал, как могут наказать работодателей, которые нарушают правила призыва.

Мобилизация 2024 — за что предусмотрены наказания для работодателей

Дело в том, что в Министерстве обороны разрешили работодателям выдавать повестки своим сотрудникам прямо на рабочих местах. Более того, те обязаны проконтролировать, чтобы подчиненные все же сходили в территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП).

"В связи с принятием нового закона о внесении изменений в законодательство о мобилизации, предприятия учреждения и организации должны более активно способствовать мобилизации. Они обязаны вести воинский учет работников, выдавать повестки и выполнять мобилизационные распоряжения", – заявил Даниил Гончаренко.

Согласно постановлению от Кабинета министров "Об утверждении Порядка организации и ведения воинского учета призывников, военнообязанных и резервистов", есть несколько причин, по котором на работодателя могут наложить штраф. Выглядят они следующим образом:

непредоставление перечня украинцев, которые подлежат приписке в ТЦК и СП;

прием на работу призывников/военнообязанных/резервистов, которые не встали на воинский учет;

если работодатель не оповестил сотрудников о том, что их вызвали в военкомат;

если создаются препятствия для посещения сборных пунктов и призывных участков;

несвоевременное предоставление ряда документов и сведений о таких лицах.

Мобилизация на работе — сумма штрафов

Если вышеперечисленные пункты были нарушены, тогда предусмотрены наказания в виде финансового взыскания. Сумма, которую должен будет заплатить работодатель, колеблется от 34 до 59 тысяч гривен.

"Принятие на работу или обучение осуществляется только после взятия работников на воинский учет в районных (городских) территориальных центрах комплектования и социальной поддержки", – подытожил Даниил Гончаренко о новых условиях приема на работу.

Напомним, из постановления Кабмина известно, что правительство обязало присылать повестки по почте работодателей. Такие уведомления будут получать работники, которые по тем или иным причинам не присутствуют в офисе.