"Складно, але можливо": Юсов пояснив, як потрапити в ГУР не будучи військовим (відео)

Якщо у людини є бажання стати спецпризначенцем ГУР, то потрібно заповнити анкету на сайті управління розвідки. До лав ГУР МО беруть і жінок, і обмежено придатних громадян.

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Долучитись до лав Головного управління розвідки Міністерства оборони України можливо, навіть якщо до цього ви ніде не проходили військову службу, але відбір достатньо важкий. Про це в інтерв'ю каналу "Ми — Україна" повідомив речник ГУР МО Андрій Юсов.

"Не скажу, що все просто. Все складно. Тому що перевірки. Це відповідний рівень підготовки, мотивації, професійності, але це можливо", — сказав Юсов.

Він пояснив, якщо є справді бажання — на сайті управління розвідки є розділ "кар'єра", де можна заповнити анкету, після чого розпочнеться процес відбору.

Речник ГУР також уточнив, що систематично управління розвідки проводить активні рекрутингові кампанії, під час яких можна долучитись до родини воєнної розвідки.

Крім того, Андрій Юсов відповів, чи можуть обмежено придатні громадяни стати спецпризначенцями ГУР.

"Я переконаний, що обмежено придатних громадян не буває. Завдання є абсолютно різні: і бойові, і небойові. Є різні підрозділи. Не всі з них ведуть активні штурмові дії. Є підрозділи підтримки, є завдання інтелектуального характеру, робота з сучасними технологіями, зокрема зі штучним інтелектом, питання кібербезпеки. Той, хто має відповідні професійні навички, має в собі волю, може долучитись і виконувати важливі завдання на різних напрямках", — зазначив речник ГУР МО.

Також, за словами Юсова, до підрозділів розвідки відкриті двері для жінок.

"Жінки в ГУР служать і виконують різноманітні, зокрема складні бойові завдання. Тут немає виключень", — наголосив Юсов.

Нагадаємо, 23 травня Андрій Юсов заявив, що росіяни почали готувати нові провокації проти України і зараз займаються пошуком уламків ракет від ЗРК Patriot на окупованих територіях.

У цей же день речник ГУР МО повідомив, що українській стороні відомо, де розташовані бункери президента Росії Володимира Путіна та скільки саме їх існує.