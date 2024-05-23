95 зарядів під "Іскандер": експерти позначили слабкі місця в ядерній тріаді РФ

Ідеться про тактичну ядерну зброю РФ. За інформацією ресурсу Bulletin of the Atomic Scientists, Росія наразі має тільки 75 ядерних боєзарядів під балістичні ракети й 20 боєголовок до крилатих ракет для ОТРК "Іскандер".

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Останніми тижнями Кремль активно демонструє свою військову міць, проводячи навчання з використання тактичної ядерної зброї. Ці навчання, оголошені ще два тижні тому, перейшли в практичну фазу. Однак вони не обійшлися без низки специфічних моментів. Про слабкі місця в арсеналі тактичної ядерної зброї Росії, яка "грає м'язами на публіку", ідеться в матеріалі Defense Express від 23 травня.

Оглядачі пишуть, що найповнішим джерелом інформації щодо арсеналу ядерної зброї РФ на 2024 рік є довідник Bulletin of the Atomic Scientists. Це джерело також веде "Годинник Судного Дня", попереджаючи людство про ступінь небезпеки ядерної війни.

"Тут виклад варто почати з такої деталі — Росія наразі має тільки 75 ядерних боєзарядів під балістичні ракети 9М723 та 20 боєголовок до крилатих ракет 9М728/729 до ОТРК "Іскандер", — зазначили у виданні.

Повітряні платформи

Також були вказані й інші компоненти російської ядерної тріади. Серед них Ту-22М3, МіГ-31К, Су-24М і Су-34. Сумарно для цих платформ є 334 ядерні боєголовки, у це ж число входять і атомні бомби вільного падіння.

Скрин документа про ядерні сили РФ. Джерело: Bulletin of the Atomic Scientists

Щодо стратегічної авіації, то, звісно ж, ідеться про бомбардувальники-ракетоносці Ту-95МС і Ту-160. Для 52 літаків Ту-95МС росіяни мають загалом 430 ядерних боєзарядів, для надзвукових Ту-160 їх менше — лише 156 боєголовок. В обох випадках це ядерні бойові частини ракет Х-55 і Х-102.

Берегові комплекси та ППО

Примітно, що Bulletin of the Atomic Scientists окремо включив до переліку ядерних засобів 4 ядерні боєголовки для берегового комплексу "Редут", 23 боєголовки для ракет П-800 "Онікс", 250 ядерних боєголовок для С-300/400 й 68 боєзарядів для протиракет 53Т6, що забезпечують ППО та ПРО Москви.

"Але слід звернути особливу увагу, що списані, але водночас неутилізовані ядерні боєзаряди РФ обліковуються окремо, там заявлена цифра становить 1200 одиниць", — підсумували оглядачі.

Раніше повідомлялося, що, на думку аналітиків ISW, Росія продовжує використовувати ядерну зброю як важіль тиску на весь світ. Зокрема зазначалося, що Москва не хоче, щоб Захід дозволяв ЗСУ завдавати удару зброєю союзників по території Росії.