95 зарядов под "Искандер": эксперты обозначили слабые места в ядерной триаде РФ

Речь идет о тактическом ядерном оружии РФ. По информации ресурса Bulletin of the Atomic Scientists, Россия на данный момент имеет только 75 ядерных боезарядов под баллистические ракеты и 20 боеголовок к крылатым ракетам для ОТРК "Искандер".

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В последние недели Кремль активно демонстрирует свою военную мощь, проводя учения по использованию тактического ядерного оружия. Эти учения, объявленные еще две недели назад, перешли в практическую фазу. Однако, они не обошлись без ряда специфических моментов. О слабых местах в арсенале тактического ядерного оружия России, которая "играет мышцами на публику" говорится в материале Defense Express от 23 мая.

Обозреватели пишут, что наиболее полным источником информации по арсеналу ядерного оружия РФ на 2024 год является справочник Bulletin of the Atomic Scientists. Этот источник также ведет "Часы Судного Дня", предупреждая человечество о степени опасности ядерной войны.

"Здесь изложение стоит начать с такой детали — Россия на данный момент имеет только 75 ядерных боезарядов под баллистические ракеты 9М723 и 20 боеголовок к крылатым ракетам 9М728/729 к ОТРК "Искандер",- отметили в издании.

Воздушные платформы

Также были указаны и другие компоненты российской ядерной триады. В их числе Ту-22М3, МиГ-31К, Су-24М и Су-34. Суммарно для этих платформ имеются 334 ядерных боеголовок, в это же число входят и атомные бомбы свободного падения.

Скрин документа о ядерных силах РФ. Ичточник: Bulletin of the Atomic Scientists

Что касается стратегической авиации, то конечно же речь идет о бомбардировщиках ракетоносцах Ту-95МС и Ту-160. так для 52 самолетов Ту-95МС россияне имеют в целом 430 ядерных боезаряда, для сверхзвуковых Ту-160 их меньше — всего 156 боеголовки. В обоих случаях это ядерные боевые части ракет Х-55 и Х-102.

Береговые комплексы и ПВО

Примечательно, что Bulletin of the Atomic Scientists отдельно включил в перечень ядерных средств 4 ядерные боеголовки для берегового комплекса "Редут", 23 боеголовки для ракет П-800 "Оникс", 250 ядерных боеголовок для С-300/400, и 68 боезарядов для противоракет 53Т6, обеспечивающих ПВО и ПРО Москвы.

"Но следует обратить особое внимание, что списанные, но одновременно неутилизированные ядерные боезаряды РФ учитываются отдельно, там заявленная цифра составляет 1200 единиц", — подытожили обозреватели.

Ранее сообщалось, что по мнению аналитиков ISW Россия продолжает использовать ядерное оружие в качестве рычага давления на весь мир. В частности отмечалось, что Москва не хочет, чтобы Запад разрешал ВСУ наносить удары оружием союзников по территории России.