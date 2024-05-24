Штучний інтелект допоможе ЗСУ домінувати над військами РФ, — заступник Сирського (відео)

За словами Лебеденка, у складі ЗСУ створені відповідні частини, підрозділи, органи управління, мета яких — технологічне домінування на полі бою.

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Збройні сили України прагнуть широко впровадити у військо штучний інтелект, що допомогло б здобути перевагу над росіянами на полі бою. Про це на брифінгу заявив заступник Головнокомандувача ЗСУ полковник Андрій Лебеденко.

"Один із основних напрямків роботи Генерального штабу — інноваційна діяльність. Розгорнута масштабна діяльність. І це не просто слова, а факти, доведені дією та результатом", — сказав він.

Лебеденко пояснив, що для того, аби сьогодні перейти від кількості безпілотних систем до новішого рівня за якістю, потрібно переходити до використання машинного зору.

"Ми замахуємося на штучний інтелект", — зазначив полковник.

За словами Лебеденка, у складі ЗСУ створені відповідні частини, підрозділи, органи управління, мета яких — технологічне домінування на полі бою, що компенсує кількість особового складу, в якому українська армія поступається ворогу.

"Ми працюємо над тим, щоб продукти нашого партнерства стали масовішими, щоб був новий рівень якості. Наша мета — використання штучного інтелекту на полі бою", — додав він.

Лебеденко також наголосив, що ЗСУ широко працює з вітчизняними виробниками, із країнами-партнерами, які надають необхідні технології.

Нагадаємо, 13 квітня заступник головнокомандувача ЗСУ полковник Андрій Лебеденко анонсував проєкт "Залізний полігон", який покликаний підтримати українських розробників зброї.

24 травня кластер для розвитку військових технологій в Україні BRAVE1 повідомив, що на фандрейзинговій платформі United24 стартував перший збір на наземні роботизовані комплекси для Сил оборони України.