Искусственный интеллект поможет ВСУ доминировать над войсками РФ, — заместитель Сырского (видео)

По словам Лебеденко, в составе ВСУ созданы соответствующие части, подразделения, органы управления, цель которых — технологическое доминирование на поле боя.

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Вооруженные Силы Украины стремятся широко внедрить в войско искусственный интеллект, что помогло бы получить преимущество над россиянами на поле боя. Об этом на брифинге заявил заместитель Главнокомандующего ВСУ полковник Андрей Лебеденко.

"Одно из основных направлений работы Генерального штаба — инновационная деятельность. Развернута масштабная деятельность. И это не просто слова, а факты, доказанные действием и результатом", — сказал он.

Лебеденко пояснил, что для того, чтобы сегодня перейти от количества беспилотных систем к более новому уровню по качеству, нужно переходить к использованию машинного зрения.

"Мы замахиваемся на искусственный интеллект", — отметил полковник.

По словам Лебеденко, в составе ВСУ созданы соответствующие части, подразделения, органы управления, цель которых — технологическое доминирование на поле боя, что компенсирует количество личного состава, в котором украинская армия уступает врагу.

"Мы работаем над тем, чтобы продукты нашего партнерства стали более массовыми, чтобы был новый уровень качества. Наша цель — использование искусственного интеллекта на поле боя", — добавил он.

Лебеденко также отметил, что ВСУ широко работает с отечественными производителями, со странами-партнерами, которые предоставляют необходимые технологии.

Напомним, 13 апреля заместитель главнокомандующего ВСУ полковник Андрей Лебеденко анонсировал проект "Железный полигон", который призван поддержать украинских разработчиков оружия.

24 мая кластер для развития военных технологий в Украине BRAVE1 сообщил, что на фандрейзинговой платформе United24 стартовал первый сбор на наземные роботизированные комплексы для Сил обороны Украины.