Частково знищено ліцей: ЗС РФ атакували Харків ракетами, що відомо (відео)

У прокуратурі розповіли, що в Слобідському районі зафіксовано одне влучання зафіксоване по будівлі ліцею, а друге — у промисловій зоні.

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У ніч на 25 травня російські війська провели повітряну атаку на Харків і область. У результаті було пошкоджено ліцей, а також багатоповерхову будівлю в Слобідському районі міста. Про це у себе в Telegram написав мер міста Ігор Терехов.

"У результаті прильотів по Слобідському району частково зруйновано ліцей. Пошкоджено прилеглу багатоповерхівку, а також кілька авто. Інформації про жертви та постраждалих поки що не надходило", — написав він.

Пізніше в Харківській обласній прокуратурі розповіли подробиці наслідків атаки ЗС РФ на місто та область. Так, близько 1:00 ночі з території РФ окупанти завдали 4 удари. За попередньою інформацією, російська армія використовувала балістичні ракети типу "С-300".

У прокуратурі заявили, що в Слобідському районі зафіксовано одне влучання зафіксовано в будівлю ліцею, а друге — у промисловій зоні. Без травмованих. Пошкоджено 15 приватних автомобілів і фасад 9 поверхового житлового будинку. Крім того, у Харківському районі зафіксовано 2 влучання на відкритій місцевості. На жаль, постраждалих немає.

Повідомляється, що на місці вже працюють прокурори та слідчі поліції з метою фіксації військових злочинів.

"Розпочато кримінальні провадження за ч. 1 ст. 438 КК України", — зазначили в прокуратурі.

Наслідки атаки на Харків і область

Раніше повідомлялося, що в Україну прибула додаткова установка ППО IRIS-T. Німеччина надала Україні третю частину обіцяних зенітних комплексів IRIS-T. Однак промисловість не встигає виробляти ракети для цих комплексів, розповіли журналісти.

Також розслідувачі з'ясували, що росіяни купують у провайдерів зі США супутникові фото для обстрілів України. Хоча американські компанії запевняють, що не співпрацюють із Росією з лютого 2022 року, супутникові знімки території України може купити будь-хто.