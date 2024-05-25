Частично уничтожен лицей: ВС РФ атаковали Харьков ракетами, что известно (видео)

В прокуратуре рассказали, что в Слободском районе зафиксировано одно попадание зафиксировано по зданию лицея, а второе — в промышленной зоне.

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В ночь на 25 мая российские войска провели воздушную атаку на Харьков и область. В результате был поврежден лицей, а также многоэтажное здание в Слободском районе городе. Об этом у себя в Telegram написал мэр города Игорь Терехов.

"В результате прилетов по Слободскому району частично разрушен лицей. Повреждена близлежащая многоэтажка, а также несколько авто. Информация о жертвах и пострадавших пока не поступала", — написал он.

Позже в Харьковской областной прокуратуре рассказали подробности последствий атаки ВС РФ на город и область. Так, около 1:00 ночи с территории РФ оккупанты нанесли 4 удара. По предварительной информации, российская армия использовала баллистические ракеты типа "С-300".

В прокуратуре заявили, что в Слободском районе зафиксировано одно попадание зафиксировано по зданию лицея, а второе — в промышленной зоне. Без травмированных. Повреждены 15 частных автомобилей и фасад 9 этажного жилого дома. Кроме того, в Харьковском районе зафиксировано 2 попадания на открытой местности. К частью, пострадавших нет.

Сообщается, что на месте уже работают прокуроры и следователи полиции с целью фиксации военных преступлений.

"Начаты уголовные производства по ч. 1 ст. 438 УК Украины", — отметили в прокуратуре.

Последствия атаки на Харьков и область

Ранее сообщалось, что в Украину прибыла дополнительная установка ПВО IRIS-T. Германия предоставила Украине третью часть обещанных зенитных комплексов IRIS-T. Однако промышленность не успевает производить ракеты для этих комплексов, рассказали журналисты.

Также расследователи выяснили, что россияне покупают у провайдеров из США спутниковые фото для обстрелов Украины. Хотя американские компании уверяют, что не сотрудничают с Россией с февраля 2022 года, спутниковые снимки территории Украины может купить любой желающий.