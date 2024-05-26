Таємна кампанія саботажу в ЄС: РФ шукає новий спосіб зірвати військову підтримку України, — NYT

За даними американського видання, однією з перших диверсій, до якої причетна РФ, стала пожежа на складі в Лондоні у березні. Як повідомила місцева влада, з цього складу планувалося постачання зброї для ЗСУ.

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Розвідка США та її союзники почали констатувати факт збільшення диверсійних операцій низького рівня в Європі, які, як вони стверджують, є частиною російської кампанії з підриву підтримки військових зусиль України. Про це пише The New York Times.

Зазначається, що метою цих таємних операцій здебільшого були підпали чи намагання підпалів, спрямованих на широкий спектр об’єктів, включно зі складом в Англії, лакофарбовим заводом у Польщі, будинками в Латвії та, що найдивніше, магазином Ikea в Литві. Водночас відбувалися арешти людей, яких звинувачували у підготовці нападів на військові бази США.

Станом на зараз такі атаки не призвели до перерви потоку зброї в Україну, і дійсно багато цілей не пов’язані безпосередньо з війною. Американські журналісти припускають, що такі дії Росії спрямовані на поширення страху у ЄС, а також домогтися, щоб європейські країни посилили охорону всього ланцюжка постачання зброї в Україну, що призведе до додаткових витрат та уповільнить темпи постачання.

Про вірогідність зростання загрози вже попередили керівники країн НАТО та Європи. Зокрема, про проведення РФ "тіньової війни" проти Європи минулого тижня заявила глава естонського уряду Кая Каллас. Своєю чергою прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск повідомив про арешт 12 осіб, звинувачених у "побитті, підпалі та спробі підпалу" для російської розвідки. Тим часом прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре висловився про Росію як про "реальну та серйозну загрозу" після попередження спецслужб його країни про можливі напади на виробників енергії та збройових заводів.

Нагадаємо, 18 травня Верховний головнокомандувач об'єднаних збройних сил НАТО в Європі Крістофер Каволі заявив, що Росія буде становити загрозу для Північноатлантичного альянсу навіть після закінчення війни в Україні.

До того ж 2 травня американський телеканал CNN повідомив, що через затримки з постачанням військової допомоги від США українські військові ще тривалий час будуть відчувати серйозні проблеми.