Тайная кампания саботажа в ЕС: РФ ищет новый способ сорвать военную поддержку Украины, — NYT

По данным американского издания, одной из первых диверсий, к которой причастна РФ, стал пожар на складе в Лондоне в марте. Как сообщили местные власти, с этого склада планировалась поставка оружия для ВСУ.

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Разведка США и ее союзники начали констатировать факт увеличения диверсионных операций низкого уровня в Европе, которые, как они утверждают, являются частью российской кампании по подрыву поддержки военных усилий Украины. Об этом пишет The New York Times.

Отмечается, что целью этих тайных операций в основном были поджоги или попытки поджогов, направленных на широкий спектр объектов, включая склад в Англии, лакокрасочный завод в Польше, дома в Латвии и, что самое странное, магазин Ikea в Литве. Вместе с этим происходили аресты людей, которых обвиняли в подготовке нападений на военные базы США.

По состоянию на сейчас такие атаки не привели к перерыву потока оружия в Украину, и действительно многие цели не связаны непосредственно с войной. Американские журналисты предполагают, что такие действия России направлены на распространение страха в ЕС, а также добиться, чтобы европейские страны усилили охрану всей цепочки поставок оружия в Украину, что приведет к дополнительным затратам и замедлит темпы поставок.

О вероятности роста угрозы уже предупредили руководители стран НАТО и Европы. В частности, о проведении РФ "теневой войны" против Европы на прошлой неделе заявила глава эстонского правительства Кая Каллас. В свою очередь премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил об аресте 12 человек, обвиняемых в "избиении, поджоге и попытке поджога" для российской разведки. Тем временем премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере высказался о России как о "реальной и серьезной угрозе" после предупреждения спецслужб его страны о возможных нападениях на производителей энергии и оружейных заводов.

Напомним, 18 мая Верховный главнокомандующий объединенных вооруженных сил НАТО в Европе Кристофер Каволи заявил, что Россия будет представлять угрозу для Североатлантического альянса даже после окончания войны в Украине.

К тому же 2 мая американский телеканал CNN сообщил, что из-за задержек с поставками военной помощи от США украинские военные еще долгое время будут испытывать серьезные проблемы.