В Україні не вистачає гранатометів N-LAW, щоб зупиняти російські танки, — Sky News (відео)

За словами журналістів, цифри, про які повідомила консалтингова фірма Bain & Company, свідчать про серйозну проблему в Силах оборони України. Через постачання боєприпасів зі США та Європи.

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Росія виробляє артилерійські снаряди приблизно втричі швидше, ніж західні союзники України, і приблизно за чверть їхньої вартості. Про це йдеться в дослідженні, наданому Sky News.

Цифри, про які повідомила консалтингова фірма Bain & Company, свідчать про серйозну проблему, з якою стикаються Сили оборони України, що покладаються на постачання боєприпасів зі США та Європи.

Війну в Україні практично з самого її початку називали "вогняною битвою" через кількість використаних артилерійських снарядів.

Це підштовхнуло США, Велику Британію та інших європейських союзників наростити виробництво на своїх заводах, але можливості країн Заходу виробляти артилерійські снаряди, як і раніше, відстають від Росії, попри сукупну економічну міць, яка набагато перевершує російську.

Отже, за словами українських солдатів на передовій, на кожен постріл по російських позиціях припадає п'ять снарядів у відповідь.

ЗСУ з гранатометом N-LAW

ЗСУ з гранатометом N-LAW

"Часто всього одним, двома або трьома снарядами ми можемо повністю знищити ціль", — сказав старший лейтенант Костянтин, командир артилерійської батареї 57-ї бригади в Харківській області.

За його словами, українським військам усе ще потрібно більше боєприпасів.

"Ми повинні продовжувати стримувати росіян... і зробити так, щоб кожен метр землі, який вони намагаються захопити, коштував їм сотень життів", — пояснив він.

Дослідження артилерійських снарядів Bain & Company показало, що російські заводи, за прогнозами, виготовлять або відремонтують приблизно 4,5 мільйона боєприпасів поточного року, як порівняти із сукупним виробництвом приблизно 1,3 млн снарядів у європейських країнах і США.

Щодо собівартості, то йдеться про те, що середня вартість виробництва 155-мм снаряда становила приблизно 4000 доларів за одиницю, хоча вона значно відрізнялася залежно від країни. Для порівняння: заявлена собівартість російського виробництва становить майже 1000 доларів США за 152-мм снаряд.

У ЗСУ не вистачає N-LAW

Журналісти побували в розташуванні групи новобранців на сході країни, які вчилися користуватися протитанковою ракетою N-LAW, уперше наданою українським військовим Великою Британією.

Через брак припасів бійці просто удають, що стріляють зі зброї на тренуваннях, повідомляють журналісти. Використовувати ці комплекси по-справжньому планують тільки в бою — і тільки тоді, коли є якісь запаси.

"У нас не вистачає N-LAW, і нам потрібно більше", — сказав солдат із позивним "Болт", який навчав новобранців.

На запитання, чи є в нього послання робітникам заводу у Великій Британії, які збирали зброю, "Болт" відповів: "Ми хотіли б подякувати нашим західним партнерам за допомогу. Але, якщо можливо, ми були б дуже вдячні, якби вони могли надати більше боєприпасів НАТО".

Заводи можуть вигравати війни

Саме важливість виробництва зброї та боєприпасів є причиною того, що багато експертів кажуть, що саме заводські виробничі лінії, а не лінія фронту, можуть стати засобом перемоги у війні в Україні.

У квітні журналісти відвідали завод у Белфасті, де збирається ракета N-LAW компанією Thales.

Збірка проходить у великому залі з верстатами для шліфування металу.

Робочий час на виробничій лінії на той час становив лише чотири дні на тиждень із 7 ранку до 4 вечора, хоча передбачалося, що його буде збільшено.

Thales також виробляє тут власну зброю, зокрема Starstreak, ракету класу "земля-повітря" малої дальності, здатну вражати літаки, і легку багатоцільову ракету (LMM). Обидві використовуються в Україні.

За словами Філіпа МакБрайда, директора Thales Belfast, виробничі потужності N-LAW зросли вдвічі з початку року і є можливість подвоїти їх ще раз.

Гранатомет N-LAW

На запитання, чому розширення почалося тільки тоді, коли в лютому 2022 року вибухнула повномасштабна війна, він пояснив, що важливо враховувати низку чинників.

По-перше, N-LAW поставляє Україні Міноборони Великої Британії, а не компанія Thales безпосередньо. Ракети спочатку передавалися українським військовим з армійських складів.

Ще один важливий чинник — пошук деталей, необхідних для N-LAW, який може зайняти до двох років.

Нагадаємо, що Україна самостійно ставить додаткову броню на танки М1 Abrams.

Також повідомлялося, що у ЗСУ закінчилися зенітні ракети для оборони Часового Яру.