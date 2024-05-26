В Украине не хватает гранатометов N-LAW, чтобы останавливать российские танки, — Sky News (видео)

По словам журналистов, цифры, о которых сообщила консалтинговая фирма Bain & Company, свидетельствуют о серьезной проблеме в Силах обороны Украины. Из-за поставок боеприпасов из США и Европы.

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Россия производит артиллерийские снаряды примерно в три раза быстрее, чем западные союзники Украины, и примерно за четверть их стоимости. Об этом говорится в исследовании, предоставленном Sky News.

Цифры, о которых сообщила консалтинговая фирма Bain & Company, свидетельствуют о серьезной проблеме, с которой сталкиваются Силы обороны Украины, полагающиеся на поставки боеприпасов из США и Европы.

Войну в Украине практически с самого ее начала называли "огненной битвой" из-за количества использованных артиллерийских снарядов.

Это подтолкнуло США, Великобританию и других европейских союзников нарастить производство на своих заводах, но возможности стран Запада производить артиллерийские снаряды по-прежнему отстают от России, несмотря на совокупную экономическую мощь, которая намного превосходит российскую.

Таким образом, по словам украинских солдат на передовой, на каждый выстрел по российским позициям приходится пять снарядов в ответ.

ВСУ с гранатометом N-LAW

ВСУ с гранатометом N-LAW

"Часто всего одним, двумя или тремя снарядами мы можем полностью уничтожить цель", — сказал старший лейтенант Константин, командир артиллерийской батареи 57-й бригады в Харьковской области.

По его словам, украинским войскам все еще нужно больше боеприпасов.

"Мы должны продолжать сдерживать россиян… и сделать так, чтобы каждый метр земли, который они пытаются захватить, стоил им сотен жизней", — объяснил он.

Исследование артиллерийских снарядов Bain & Company показало, что российские заводы, по прогнозам, изготовят или отремонтируют около 4,5 миллионов боеприпасов в текущем году по сравнению с совокупным производством около 1,3 млн снарядов в европейских странах и США.

Что касается себестоимости, то говорится, что средняя стоимость производства 155-мм снаряда составила около 4000 долларов за единицу, хотя она значительно отличалась в зависимости от страны. Для сравнения: заявленная себестоимость российского производства составляет около 1000 долларов США за 152-мм снаряд.

В ВСУ не хватает N-LAW

Журналисты побывали в расположении группы новобранцев на востоке страны, которые учились пользоваться противотанковой ракетой N-LAW, впервые предоставленной украинским военным Великобританией.

Из-за нехватки припасов бойцы просто делают вид, что стреляют из оружия на тренировках, сообщают журналисты. Использовать эти комплексы по-настоящему планируют только в бою — и только тогда, когда есть какие-либо запасы.

"У нас не хватает N-LAW, и нам нужно больше", — сказал солдат с позывным "Болт", который обучал новобранцев.

На вопрос, есть ли у него послание рабочим завода в Великобритании, которые собирали оружие, "Болт" ответил: "Мы хотели бы поблагодарить наших западных партнеров за помощь. Но, если возможно, мы были бы очень признательны, если бы они могли предоставить больше боеприпасов НАТО".

Заводы могут выигрывать войны

Именно важность производства оружия и боеприпасов служит причиной тому, что многие эксперты говорят, что именно заводские производственные линии, а не линия фронта, могут стать средством победы в войне в Украине.

В апреле журналисты посетили завод в Белфасте, где собирается ракета N-LAW компанией Thales.

Сборка проходит в большом зале со станками для шлифовки металла.

Рабочее время на производственной линии в то время составляло всего четыре дня в неделю с 7 утра до 4 вечера, хотя предполагалось, что оно будет увеличено.

Thales также производит здесь собственное оружие, в том числе Starstreak, ракету класса "земля-воздух" малой дальности, способную поражать самолеты, и легкую многоцелевую ракету (LMM). Обе используются в Украине.

По словам Филипа МакБрайда, управляющего директора Thales Belfast, производственные мощности N-LAW выросли вдвое с начала года и есть возможность удвоить их еще раз.

Гранатомет N-LAW

На вопрос, почему расширение началось только тогда, когда в феврале 2022 года разразилась полномасштабная война, он объяснил, что важно учитывать ряд факторов.

Во-первых, N-LAW поставляет Украине Минобороны Великобритании, а не компания Thales напрямую. Ракеты, первоначально передавались украинским военным с армейских складов.

Еще один немаловажный фактор — поиск деталей, необходимых для N-LAW, который может занять до двух лет.

Напомним, что Украина самостоятельно ставит дополнительную броню на танки М1 Abrams.

Также сообщалось, что у ВСУ закончились зенитные ракеты для обороны Часового Яра.