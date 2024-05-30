До 100 тис. снарядів на місяць: Чехія оголосила деталі постачання боєприпасів в Україну

За словами міністра закордонних справ Чехії Яна Ліпавського, перші фізичні постачання в Україну снарядів очікуються у червні.

Related video

Завдяки так званій "чеській ініціативі" з постачання Україні боєприпасів Збройні сили України щомісяця зможуть отримувати від 50 до 100 тисяч снарядів. Про це повідомила "Європейська правда" з посиланням на заяви представників керівництва МЗС Чехії,

"Дуже скоро будуть перші фізичні постачання в Україну, ми очікуємо їх у червні", — сказав міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський.

З подібною заявою виступив урядовий спецпредставник Чехії з питань реконструкції України Томаш Копечний, який запевнив, що кількість снарядів в Збройних силах України зростатиме.

"Перше суттєве збільшення постачань буде в червні, воно буде в десятках тисяч, між 50 ти 100 тисячами на місяць", — сказав Копечний.

Зазначимо, що "чеська ініціатива" була анонсована ще у лютому 2024 року.

Нагадаємо, 29 травня міністр оборони Чехії Яна Чернохова повідомила, що лише чотири країни виконали свої фінансові зобов'язання в межах чеської ініціативи.

30 травня видання Financial Times оприлюднило матеріал, в якому йшлося про те, що половина отриманих за чеською ініціативою снарядів не може бути відправлена на фронт в Україну так швидко, як очікувалося, через зростання цін і низьку якість.