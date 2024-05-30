До 100 тыс. снарядов в месяц: Чехия объявила детали поставок боеприпасов в Украину

По словам министра иностранных дел Чехии Яна Липавского, первые физические поставки в Украину снарядов ожидаются в июне.

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Благодаря так называемой "чешской инициативе" по поставкам Украине боеприпасов Вооруженные силы Украины ежемесячно смогут получать от 50 до 100 тысяч снарядов. Об этом сообщила "Европейская правда" со ссылкой на заявления представителей руководства МИД Чехии,

"Очень скоро будут первые физические поставки в Украину, мы ожидаем их в июне", — сказал министр иностранных дел Чехии Ян Липавский.

С подобным заявлением выступил правительственный спецпредставитель Чехии по вопросам реконструкции Украины Томаш Копечный, который заверил, что количество снарядов в Вооруженных силах Украины будет расти.

"Первое существенное увеличение поставок будет в июне, оно будет в десятках тысяч, между 50 ты 100 тысячами в месяц", — сказал Копечный.

Отметим, что "чешская инициатива" была анонсирована еще в феврале 2024 года.

Напомним, 29 мая министр обороны Чехии Яна Чернохова сообщила, что только четыре страны выполнили свои финансовые обязательства в рамках чешской инициативы.

30 мая издание Financial Times обнародовало материал, в котором говорилось о том, что половина полученных по чешской инициативе снарядов не может быть отправлена на фронт в Украину так быстро, как ожидалось, из-за роста цен и низкого качества.