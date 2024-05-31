Летіли до "центру виробництва злих БПЛА": Татарстан атакували невідомі дрони (відео)
За даними російських медіа, влада була змушена закрити небо над Казанню і Нижньокамськом. Один із безпілотників нібито вдалося перехопити.
У російському Татарстані вранці 31 травня були помічені невідомі безпілотники, які могли летіти в напрямку центру виробництва ворожих дронів. Фокус зібрав подробиці інциденту.
Російське медіа Astra повідомляло, що в Казані через загрозу від БПЛА ввімкнули сирену, а співробітників низки підприємств довелося евакуювати з робочих місць.
"Небо над Казанню і Нижньокамськом закрито. Аеропорти цих міст тимчасово не відправляють і не приймають повітряні судна", — ідеться в повідомленні.
Український журналіст Андрій Цаплієнко у своєму Telegram-каналі прокоментував атаку на російські міста і написав, що "до центру виробництва злих російських безпілотників прямують інші добрі БПЛА".
Інше російське медіа Baza писало, що в аеропорту Казані ввели план "Килим" через загрозу від ударних дронів. Довелося затримати кілька рейсів на виліт і приліт, а літаки, що летіли в Казань, змінили напрямок польоту.
Один із безпілотників нібито перехопили в Атнінському районі Татарстану. Очевидці ділилися, що він летів у напрямку заводу "Оргсинтез".
"На кількох заводах звучить сигнал повітряної тривоги. Усі обмеження на роботу аеропортів знято, повітряний простір знову відкрито", — ідеться в повідомленні.
Інформації про руйнування або постраждалих на момент публікації матеріалу немає. Місцева влада також не ділилася коментарями з приводу атаки.
Нагадаємо, 31 травня повідомлялося, що Генштаб підтвердив удари по Краснодарському краю за допомогою українських ракет "Нептун". За даними командування, внаслідок обстрілу виведені з ладу поромні переправи в порту "Кавказ", якими постачають техніку ЗС РФ в окупований Крим.