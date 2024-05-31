Розтрощили вщент: прикордонники дронами знищили 4 гармати та кілька ворожих авто (відео)

Втрати у техніці та боєкомплекті, за інформацією Держприкордонслужби, російські окупаційні війська понесли на Бахмутському напрямку.

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Військовослужбовці Державної прикордонної служби України знищили одразу чотири, дві одиниці автомобільної техніки та кілька складів боєкомплектів окупантів. Про це повідомила пресслужба ДПСУ.

"FPV-дронами бійці бригади "Помста" розтрощили 3 гармати Д-30 та гармату 2А65 "Мста-Б", також виявили та знищили 2 польові склади з боєкомплектом противника. А ще вночі важким бомбером "Вампір" уразили 2 ворожих автомобілі – уаз 3303 та легковик", — йдеться у повідомленні.

В Держприкордонслужбі уточнили, що такі втрати ворог поніс на Бахмутському напрямку.

Крім того, пресслужба відомства оприлюднила відео знищення російської техніки.

На цих кадрах видно, як по черзі оператори українських дронів знищують одна за одною гаубиці. Потім бійці ДПСУ розбомбили дронами щонайменше два склади з боєприпасами. І наприкінці відео видно як влучно українські захисники перетворюють на металобрухт легкий ворожий транспорт.

Нагадаємо, 29 травня бійці бригади "Помста", яка належить до Державної прикордонної служби України, знищили дві ворожі гармати, укриття та кількох окупантів.

30 травня пресслужба ГУР повідомила, що згідно з уточненими даними, внаслідок місії ГУР МО України спецпризначенці "Group 13" знищили у Криму два ворожі катери КС-701 "Тунєц" та уразили ще два судна такого ж типу.