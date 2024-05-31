Разбили вдребезги: пограничники дронами уничтожили 4 пушки и несколько вражеских авто (видео)

Потери в технике и боекомплекте, по информации Госпогранслужбы, российские оккупационные войска понесли на Бахмутском направлении.

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Военнослужащие Государственной пограничной службы Украины уничтожили сразу четыре, две единицы автомобильной техники и несколько складов боекомплектов оккупантов. Об этом сообщила пресс-служба ГПСУ.

"FPV-дронами бойцы бригады "Месть" разбили 3 пушки Д-30 и пушку 2А65 "Мста-Б", также обнаружили и уничтожили 2 полевых склада с боекомплектом противника. А еще ночью тяжелым бомбером "Вампир" поразили 2 вражеских автомобиля — уаз 3303 и легковушку", — говорится в сообщении.

В Госпогранслужбе уточнили, что такие потери враг понес на Бахмутском направлении.

Кроме того, пресс-служба ведомства обнародовала видео уничтожения российской техники.

На этих кадрах видно, как поочередно операторы украинских дронов уничтожают одна за другой гаубицы. Затем бойцы ГПСУ разбомбили дронами по меньшей мере два склада с боеприпасами. И в конце видео видно как метко украинские защитники превращают в металлолом легкий вражеский транспорт.

Напомним, 29 мая бойцы бригады "Месть", которая относится к Государственной пограничной службе Украины, уничтожили две вражеские пушки, укрытие и нескольких оккупантов.

30 мая пресс-служба ГУР сообщила, что согласно уточненным данным, в результате миссии ГУР МО Украины спецназовцы "Group 13" уничтожили в Крыму два вражеских катера КС-701 "Тунец" и поразили еще два судна такого же типа.