Зеленський: США досі не надіслали на фронт всієї зброї для укомплектування бригад

Нещодавно глава Держдепу США Ентоні Блінкен зазначав, що виділена раніше США військова допомога Україні вже "досягла лінії фронту", нова буде відправлена в стислі терміни.

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До України досі не надійшла достатня кількість американської зброї для доукомплектування додаткових підрозділів. Про це президент Володимир Зеленський розповів в інтерв'ю The Guardian.

"Нове озброєння США все ще не надійшло в достатній кількості для оснащення додаткових українських бригад на північному сході, куди просувається Росія", — сказав глава держави.

За його словами, в Росії виробництво зброї та її постачання до ворожих бойових підрозділів відбувається швидшими темпами, ніж це роблять на Заході.

Водночас Зеленський порівняв Україну з кораблем — "не тим, що тоне", а тим, який повинен дістатися до місця призначення цілим, врятувавши "якомога більше життів", — передає видання слова Зеленського.

Раніше повідомлялося, що наступ ЗС РФ на Харківщині вдалося зупинити завдяки зброї зі США. Військовий аналітик Юліан Рьопке зазначив, що на двох основних напрямках російські військові фактично стали на місці. І це стало можливо завдяки поставкам американської зброї.

Нагадаємо, 24 травня стало відомо про підготовку США до відправлення Україні нової партії зброї на $275 млн. Держсекретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен запевняв, що виділена раніше США "військова допомога" Україні вже "досягла лінії фронту", нова буде відправлена в стислі терміни.

До того ж повідомлялося, що американський президент Джо Байден 10 травня підписав указ про виділення Україні військової допомоги вартістю до 400 мільйонів доларів. Озброєння планувалося постачати із запасів армії США.