Зеленский: США до сих пор не прислали на фронт всего оружия для укомплектования бригад

Недавно глава Госдепа США Энтони Блинкен отмечал, что выделенная ранее США военная помощь Украине уже "достигла линии фронта", новая будет отправлена в сжатые сроки.

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В Украину до сих пор не поступило достаточное количество американского оружия для доукомплектования дополнительных подразделений. Об этом президент Владимир Зеленский рассказал в интервью The Guardian.

"Новое вооружение США все еще не поступило в достаточном количестве для оснащения дополнительных украинских бригад на северо-востоке, куда продвигается Россия", — сказал глава государства.

По его словам, в России производство оружия и его поставки во вражеские боевые подразделения происходит более быстрыми темпами, чем это делают на Западе.

Вместе с тем Зеленский сравнил Украину с кораблем — "не тем, что тонет", а тем, который должен добраться до места назначения целым, спасая "как можно больше жизней", — передает издание слова Зеленского.

Ранее сообщалось, что наступление ВС РФ на Харьковщине удалось остановить благодаря оружию из США. Военный аналитик Юлиан Репке отметил, что на двух основных направлениях российские военные фактически встали на месте. И это стало возможно благодаря поставкам американского оружия.

Напомним, 24 мая стало известно о подготовке США к отправке Украине новой партии оружия на $275 млн. Госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен уверял, что выделенная ранее США "военная помощь" Украине уже "достигла линии фронта", новая будет отправлена в сжатые сроки.

К тому же сообщалось, что американский президент Джо Байден 10 мая подписал указ о выделении Украине военной помощи стоимостью до 400 миллионов долларов. Вооружение планировалось поставлять из запасов армии США.