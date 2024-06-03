Іран переробляє ракету Tondar 69 на протикорабельну: у чому сенс модернізації

Балістична ракета, яка була розроблена в рамках проєкту Qadr, була модифікована шляхом додавання оптичної головки самонаведення.

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Наприкінці травня іранські джерела повідомили про намір військових розробити протикорабельну балістичну ракету з метою постачання зброї єменським хуситам. Цей крок підтверджує постійну підтримку Іраном руху хуситів, як технологічно, так і матеріально. Про це повідомляє ресурс Army Recognition.

Оглядачі пишуть, що Іран почав роботу над перепрофілюванням ракети Tondar 69 на протикорабельну балістичну ракету в рамках проєкту Qadr, ініційованого підрозділом самозабезпечення ВПС КВІР. Однак цей проєкт натрапив на численні труднощі, оскільки звичайні протикорабельні ракети, як правило, були крилатими з прямою траєкторією, а балістичні ракети призначалися для ураження стаціонарних цілей.

Ракета Tondar була модифікована шляхом додавання оптичної головки самонаведення, яка здатна наводитися на ціль і передавати зображення в реальному часі в командний центр.

Зазначається, що розробка пройшла низку випробувань, зокрема був проведений успішний запуск на озері Урмія, де ракета змогла знищити ціль, попри несприятливі погодні умови. Цей успіх дав змогу використовувати технології ракети Qadr під час створення ракет Persian Gulf і Hormuz, що зробило її першою іранською протикорабельною балістичною ракетою.

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Також оглядачі повідомили, що раніше Ємен придбав значну кількість зенітних ракет SAM-2, які були перепрофільовані на ракети "земля-земля" Qaher 2 і Qaher 2M, які успішно застосовувалися проти саудівських військ та їхніх союзників.

"Ця подія ілюструє постійну підтримку Іраном повстанців-хуситів останніми роками, що полягає не лише у всебічній підтримці, а й у передачі технологій для розширення можливостей союзних угруповань", — підсумували автори публікації.

Раніше повідомлялося, що іранський Корпус вартових ісламської революції запустив дві балістичні ракети з пускових установок, замаскованих під звичайні морські контейнери, які були розміщені на борту одного з кораблів. За деякими даними, це були новітні ракети Zolfaghar з дальністю 700 км.