Иран переделывает ракету Tondar 69 в противокорабельную: в чем смысл модернизации

Баллистическая ракета, которая была разработана в рамках проекта Qadr, была модифицирована путем добавления оптической головки самонаведения.

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В конце мая иранские источники сообщили о намерении военных разработать противокорабельную баллистическую ракету с целью поставок оружия йеменским хуситам. Этот шаг подтверждает постоянную поддержку Ираном движения хуситов, как технологически, так и материально. Об этом сообщает ресурс Army Recognition.

Обозреватели пишут, что Иран начал работу над перепрофилированием ракеты Tondar 69 в противокорабельную баллистическую ракету в рамках проекта Qadr, инициированного подразделением самообеспечения ВВС КСИР. Однако этот проект столкнулся с многочисленными трудностями, так как обычные противокорабельные ракеты, как правило, были крылатыми с прямой траекторией, а баллистические ракеты предназначались для поражения стационарных целей.

Ракета Tondar была модифицирована путем добавления оптической головки самонаведения, которая способна наводиться на цель и передавать изображение в реальном времени в командный центр.

Отмечается, что разработка прошла ряд испытаний, в том числе был произведен успешный запуск на озере Урмия, где ракета смогла уничтожить цель, несмотря на неблагоприятные погодные условия. Этот успех позволил использовать технологии ракеты Qadr при создании ракет Persian Gulf и Hormuz, что сделало ее первой иранской противокорабельной баллистической ракетой.

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Также обозреватели сообщили, что ранее Йемен приобрел значительное количество зенитных ракет SAM-2, которые были перепрофилированы в ракеты "земля-земля" Qaher 2 и Qaher 2M, успешно применявшиеся против саудовских войск и их союзников.

"Это событие иллюстрирует постоянную поддержку Ираном повстанцев-хуситов в последние годы, которая заключается не только во всесторонней поддержке, но и в передаче технологий для расширения возможностей союзных группировок", — подытожили авторы публикации.

Ранее сообщалось, что иранский Корпус стражей исламской революции запустил две баллистические ракеты из пусковых установок, замаскированных под обычные морские контейнеры, которые были размещены на борту одного из кораблей. По некоторым данным, это были новейшие ракеты Zolfaghar с дальностью 700 км.