Адмірал Торі Радакін сказав, що до кінця червня Росія втратить 500 тисяч осіб в Україні вбитими і пораненими.

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Україна зможе перемогти Росію у війні, незважаючи на те, що окупанти зараз досягають тактичних успіхів на фронті. Про це в інтерв'ю Sky News заявив командувач армії Великої Британії Тоні Радакін.

За його словами, до кінця червня Росія втратить 500 тисяч осіб в Україні вбитими і пораненими.

"Ми вже маємо 800 днів війни, яка, за прогнозами Путіна, повинна була тривати три дні", — сказав британський військовий.

За його словами, зараз Росія контролює менше українських територій, ніж у 2022 році.

"Але ви маєте трохи відступити назад. Якщо повернутися до березня 2022 року, Росія захопила близько 17% території України. Сьогодні вона має 11%. Тому Росія все ще в дефіциті", — уточнив він.

Адмірал також сказав, що країни Заходу повинні продовжувати підтримку України.

Раніше ЗМІ повідомляли, що Франція і Велика Британія могли дозволити бити по аеродромах Курська і Бєлгорода. Неназваний офіцер Повітряних сил ЗСУ впевнений, що Україні дозволено застосувати Storm Shadow і SCALP по російській території. Офіційних прямих підтверджень такого дозволу від західних урядів не надійшло.

Також нагадаємо, що в Британії проаналізували зростання втрат ЗС РФ. За даними аналітиків з розвідки, у травні росіяни щодня втрачали рекордну кількість особового складу. ЗС РФ намагаються використовувати маломасштабні хвильові атаки, але вони занадто дорого їм обходяться.