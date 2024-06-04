Звинувачують у вбивстві: американця, який воював проти РФ, екстрадували з України до США

Колишнього солдата Крейга Ленга, який був добровольцем "Правого сектору", у Флориді підозрюють у вбивстві. Попередньо, він з товаришем вбив подружжя, аби зібрати гроші на поїздку до Венесуели.

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Україна екстрадувала колишнього американського солдата Крейга Ленга, який добровольцем воював у "Правому секторі" проти Росії. У США його підозрюють у вбивстві подружжя у Флориді. В Україні він перебував з 2015 року. Справа про екстрадицію тягнулась з 2021 року. Інформація про екстрадицію Ленга з'явилась на сайті Міністерства юстиції США.

Український адвокат Ленга повідомив журналістам, що його клієнт відкидає пред'явлені звинувачення.

Крейг Ленг в залі суду Фото: Veжa

Екстрадиція Ленга з України відбулася після того, як Європейський суд з прав людини нещодавно відхилив його позов про оскарження екстрадиції відповідно до Європейської конвенції з прав людини. З України до США Ленга конвоювало ФБР.

Після оприлюднення рішення ЄСПЛ чоловік переховувався від українських органів правопорядку. Аж поки 16 травня співробітники Департаменту карного розшуку Національної поліції України затримали його у Шевченківському районі столиці.

Крейг Ленг (у центрі) спілкується з людьми у військовій формі, які прийшли його підтримати, у холі Київського апеляційного суду в Києві 18 лютого 2021 року Фото: Соцсети

Зазначається, що 34-річному Крейгу Остіну Ленгу із Сюрпрайзу, штат Аризона, пред'явлено кримінальні звинувачення у Середньому окрузі Флориди, Східному окрузі Північної Кароліни та окрузі Аризони щодо подвійного вбивства, збройного пограбування та хибних свідчень у заяві на одержання паспорта, а також звинувачення у крадіжці особистих даних за обтяжувальних обставин та неправомірне використання паспорта з порушенням умов та обмежень.

"Крейг Остін Ленг брав участь у міжнародній злочинній діяльності, яка включала подвійне вбивство у Флориді, спроби виїхати за кордон для участі в інших актах насильства за межами Сполучених Штатів, а також змова з метою уникнення виявлення правоохоронними органами", — сказала перша заступниця помічника генерального прокурора Ніколь М. Арджент'єрі, голова кримінального відділу Міністерства юстиції.

За її словами, Ленг також намагався використати ідентифікаційну інформацію іншої людини для подання заяви на отримання паспорта США на вигадане ім'я.

Справа Крейга Ленга у Флориді

Крейга Ленга підозрюють у тому, що він та його друг, 27-річний Алекс Джаред Цвіфельхофер з Блумера, штат Вісконсин, імовірно, вбили подружжя у Флориді в грудні 2019 року.

У обвинувальному висновку стверджується, що пара з Бруксвілля планувала придбати вогнепальну зброю, яку Ленг і Цвіфельхофер виставили на продаж на вебсайті під назвою "ARMSLIST". Ленг і Цвіфельхофер, ймовірно, вбили пару під час збройного пограбування, щоб вкрасти 3000 доларів, які пара мала намір використати для покупки вогнепальної зброї. Ленг і Цвіфельхофер нібито пограбували жертв, щоб сплатити поїздку до Венесуели, де планували боротися з венесуельським режимом.

У 2017 році Ленг і Цвіфельхофер, колишні солдати армії США, зустрілися в Україні, де Цвіфельхофер заявив, що вони обоє були членами добровольчого батальйону, який бореться з російськими сепаратистами. Також вони встигли побувати у Кенії, де нібито боролись із терористами, та у Південному Судані. Із Судану їх затримали й депортували назад до США у 2018 році.

Крейг Ленг в Україні Фото: Соцсети

Якщо Ленгу та Цвіфельхоферу буде пред'явлено звинувачення за всіма пунктами звинувачення, їм загрожує максимальне покарання у вигляді довічного ув'язнення.

8 березня федеральний суд присяжних визнав Цвіфельхофера винним за всіма перерахованими звинуваченнями. Вирок Цвіфельхоферу планується винести 6 серпня.

Нагадаємо, у 2019 році Фокус писав про справу Ленга та про те, що в США йому, ймовірно, може загрожувати смертний вирок.

А у 2021 році Міністерство юстиції США і ФБР почали розслідування щодо сімох американців, включно з Крейгом Ленгом, який воював на українському боці проти російсько-окупаційних формувань, за підозрою в скоєнні воєнних злочинів на Донбасі.