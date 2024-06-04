Обвиняют в убийстве: американца, который воевал против РФ, экстрадировали из Украины в США

Бывшего солдата Крейга Лэнга, который был добровольцем "Правого сектора", во Флориде подозревают в убийстве. Предварительно, он с товарищем убил супругов, чтобы собрать деньги на поездку в Венесуэлу.

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Украина экстрадировала бывшего американского солдата Крейга Лэнга, который добровольцем воевал в "Правом секторе" против России. В США его подозревают в убийстве супругов во Флориде. В Украине он находился с 2015 года. Дело об экстрадиции тянулось с 2021 года. Информация об экстрадиции Лэнга появилась на сайте Министерства юстиции США.

Украинский адвокат Лэнга сообщил журналистам, что его клиент отвергает предъявленные обвинения.

Крейг Лэнг в зале суда Фото: Veжa

Экстрадиция Лэнга из Украины состоялась после того, как Европейский суд по правам человека недавно отклонил его иск об обжаловании экстрадиции в соответствии с Европейской конвенцией по правам человека. Из Украины в США Лэнга конвоировало ФБР.

После обнародования решения ЕСПЧ мужчина скрывался от украинских органов правопорядка. Пока 16 мая сотрудники Департамента уголовного розыска Национальной полиции Украины задержали его в Шевченковском районе столицы.

Крейг Лэнг (в центре) общается с людьми в военной форме, которые пришли его поддержать, в холле Киевского апелляционного суда в Киеве 18 февраля 2021 года Фото: Соцсети

Отмечается, что 34-летнему Крейгу Остину Лэнгу из Сюрприза, штат Аризона, предъявлены уголовные обвинения в Среднем округе Флориды, Восточном округе Северной Каролины и округе Аризоны относительно двойного убийства, вооруженного ограбления и ложных показаний в заявлении на получение паспорта, а также обвинения в краже личных данных при отягчающих обстоятельствах и неправомерном использовании паспорта с нарушением условий и ограничений.

"Крейг Остин Лэнг участвовал в международной преступной деятельности, которая включала двойное убийство во Флориде, попытки выехать за границу для участия в других актах насилия за пределами Соединенных Штатов, а также заговор во избежание обнаружения правоохранительными органами", — сказала первый заместитель помощника генерального прокурора Николь М. Арджентьери, глава уголовного отдела Министерства юстиции.

По ее словам, Лэнг также пытался использовать идентификационную информацию другого человека для подачи заявления на получение паспорта США на вымышленное имя.

Дело Крейга Лэнга во Флориде

Крейга Лэнга подозревают в том, что он и его друг, 27-летний Алекс Джаред Цвифельхофер из Блумера, штат Висконсин, предположительно, убили супругов во Флориде в декабре 2019 года.

В обвинительном заключении утверждается, что пара из Бруксвилля планировала приобрести огнестрельное оружие, которое Лэнг и Цвифельхофер выставили на продажу на вебсайте под названием "ARMSLIST". Лэнг и Цвифельхофер, вероятно, убили пару во время вооруженного ограбления, чтобы украсть 3000 долларов, которые пара намеревалась использовать для покупки огнестрельного оружия. Лэнг и Цвифельхофер якобы ограбили жертв, чтобы оплатить поездку в Венесуэлу, где планировали бороться с венесуэльским режимом.

В 2017 году Лэнг и Цвифельхофер, бывшие солдаты армии США, встретились в Украине, где Цвифельхофер заявил, что они оба были членами добровольческого батальона, который борется с российскими сепаратистами. Также они успели побывать в Кении, где якобы боролись с террористами, и в Южном Судане. Из Судана их задержали и депортировали обратно в США в 2018 году.

Крейг Лэнг в Украине Фото: Соцсети

Если Лэнгу и Цвифельхоферу будет предъявлено обвинение по всем пунктам обвинения, им грозит максимальное наказание в виде пожизненного заключения.

8 марта федеральный суд присяжных признал Цвифельхофера виновным по всем перечисленным обвинениям. Приговор Цвифельхоферу планируется вынести 6 августа.

Напомним, в 2019 году Фокус писал о деле Лэнга и о том, что в США ему, вероятно, может грозить смертный приговор.

А в 2021 году Министерство юстиции США и ФБР начали расследование в отношении семерых американцев, включая Крейга Лэнга, который воевал на украинской стороне против российско-оккупационных формирований, по подозрению в совершении военных преступлений на Донбассе.