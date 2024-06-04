"Потенціал не розкрито": окупанти почали перевозити на мотоциклах 120-мм міни (фото)

Вантажівка може стати легкою ціллю для українських військ, тому ЗС РФ тестують перевезення по 3 міни на одному мотоциклі.

Related video

Російські війська продовжують експерименти з мотоциклами на полі бою. На цей раз в телеграм-каналі одного з окупантів показали, як їх використовують для підвезення мін. Про це повідомляє росіянин Юджин Мамедов.

На думку окупантів, потенціал мототехніки на полі бою не розкрито, тому сучасні реалії потребують рішень. В умовах "ускладненої" логістики вантажівка стає ціллю.Тому мотоцикл може стати єдиним варіантом для оперативного підвозу боєприпасів. На зображеннях показаний мотоцикл з двома тубусами для перевезення 120-мм мін. Загалом один мотоцикл може перевезти три міни: дві на самому транспорті, а ще одну в рюкзаку у водія.

Кріплення міни на гумовій прокладці

Зауважується, що завантажувати мотоцикл більше — робити його менш мобільним й провокувати небажані поломки. При цьому в подальших версіях від тубуса вже відмовилися, бо він громіздкий. Замість цього на мотоцикл приварили кріплення. Сама міна фіксується на гумку. Вага однієї міни становить близько 16 кг.

Раніше російські війська вже залучали мотоцикли для штурму українських позицій, які, однак провалювалися. Далі на них почали наварювати "мангали", що теж на думку оглядачів буде неефективним через збільшення ваги й втрату мобільності.

Нагадаємо, 2 червня ЗМІ писали, чому мотоцикли з "мангалами" не будуть ефективними проти БПЛА.