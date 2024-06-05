"Не Сили оборони": Гуменюк пояснила, чим вона займатиметься на новій роботі в ОК "Південь"

Управління комунікацій Оперативного командування "Південь" створили порівняно нещодавно, пояснила Наталія Гуменюк. Основним його завданням є покращення соціального спілкування, з висновками, які були зроблені після повномасштабного вторгнення росіян.

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Наталія Гуменюк стала заступницею керівника Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня. Про це сама військовослужбовиця розповіла в коментарі "Детектору медіа".

Наталія Гуменюк зазначила, що для неї призначення на посаду заступника начальника Управління комунікацій Оперативного командування "Південь" не є новим, але відмовилася назвати, коли саме вона розпочала роботу.

"Коли призначається офіцер на посаду – це закрита інформація", — підкреслила вона.

Наталія Гуменюк розповіла, що до її повноважень входить все, що стосується комунікацій ОК "Південь".

"Два з половиною роки я була начальником Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня України, а зараз я офіційно призначена на посаду заступника начальника управління комунікацій ОК "Південь", — розповіла вона, пояснивши, що між цими "місцями роботи" є деяка різниця.

Тепер це не Сили оборони, а інше утворення в межах компетенції ОК "Південь", яке створене не так давно в рамках реформи комунікації в Збройних силах в цілому.

"Основне його покликання – це покращення комунікацій з висновками, які були зроблені з початку повномасштабного вторгнення", — зазначила Наталія Гуменюк в коментарі.

Нагадаємо, що Гуменюк звільнили після масових скарг представників засобів масової інформації на те, що вона нібито перешкоджала їхній роботі, не даючи належним чином висвітлювати російські воєнні злочини.

Своєю чергою, Гуменюк відкидала звинувачення щодо обмеження роботи медійників, оскільки, за її словами, вона виконувала накази керівництва.

Уже після звільнення Наталії Гуменюк, яке сталося 19 квітня, посаду начальника Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня України 22 квітня обійняв капітан третього рангу Дмитро Плетенчук. Водночас він продовжив працювати й речником Військово-морських сил.