"Не Силы обороны": Гуменюк объяснила, чем она будет заниматься на новой работе в ОК "Юг"

Управление коммуникаций Оперативного командования "Юг" создали сравнительно недавно, пояснила Наталья Гуменюк. Основной его задачей является улучшение социального общения, с выводами, которые были сделаны после полномасштабного вторжения россиян.

Related video

Наталья Гуменюк стала заместителем руководителя Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга. Об этом сама военнослужащая рассказала в комментарии "Детектору медиа".

Наталья Гуменюк отметила, что для нее назначение на должность заместителя начальника Управления коммуникаций Оперативного командования "Юг" не является новым, но отказалась назвать, когда именно она приступила к работе.

"Когда назначается офицер на должность — это закрытая информация", — подчеркнула она.

Наталья Гуменюк рассказала, что в ее полномочия входит все, что касается коммуникаций ОК "Юг".

"Два с половиной года я была начальником Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Украины, а сейчас я официально назначена на должность заместителя начальника управления коммуникаций ОК "Юг", — рассказала она, объяснив, что между этими "местами работы" есть некоторая разница.

Теперь это не Силы обороны, а другое образование в пределах компетенции ОК "Юг", которое создано не так давно в рамках реформы коммуникации в Вооруженных силах в целом.

"Основное его призвание — это улучшение коммуникаций с выводами, которые были сделаны с начала полномасштабного вторжения", — отметила Наталья Гуменюк в комментарии.

Напомним, что Гуменюк уволили после массовых жалоб представителей средств массовой информации на то, что она якобы препятствовала их работе, не давая должным образом освещать российские военные преступления.

В свою очередь, Гуменюк отвергала обвинения в ограничении работы медийщиков, поскольку, по ее словам, она выполняла приказы руководства.

Уже после увольнения Натальи Гуменюк, которое произошло 19 апреля, должность начальника Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Украины 22 апреля занял капитан третьего ранга Дмитрий Плетенчук. В то же время он продолжил работать и спикером Военно-морских сил.