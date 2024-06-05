Мобілізація в Україні: у Раді заявили, що людей стали рідше "хапати" на вулицях (відео)

За словами голови Верховної Ради, за допомогою електронного реєстру у людей з'явилася можливість самостійно оновити свої дані, щоб вони могли виконати військовий обов'язок.

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Останнім часом дедалі рідше стали з'являтися новини про те, що людей "хапають на вулиці" нібито представники територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК і СП). Таку думку озвучив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук під час брифінгу.

Журналісти поставили йому запитання про те, чому з розгляду було знято законопроєкт про військову поліцію в Україні. За його словами, країна потребує сьогодні справедливої та якісної військової юстиції в комплексі. Йдеться про: військову поліцію, військову прокуратуру, систему військових судів і військових адвокатів.

Усе це, як заявив голова Верховної Ради, називається "спеціалізованою юстицією", яка має займатися винятково питаннями вчинення тих чи інших правопорушень у військовій сфері.

Водночас, він переконаний, що з моменту ухвалення закону про мобілізацію "хапань людей на вулицях" стало менше. Велику роль у цьому зіграв електронний реєстр, зокрема застосунок "Резерв+".

"Він зараз працює. Ви знаєте, що вже, здається, понад 1,5 млн осіб оновили дані. І все відбувається переважно в цивільному розумінні. І ви бачите, що кількість цих "хапань" і "засаджувань" у рази зменшилася, бо люди мають можливість самостійно оновити свої дані для того, щоб вони могли виконати військовий обов'язок", — продовжив голова Верховної Ради.

Нагадаємо, 4 червня повідомлялося, що в Херсоні жінка вкусила співробітника поліції, адже намагалася захистити свого 23-річного сина. За даними слідства, українець, який відмовився від перевірки документів, не підлягає мобілізації за віком, а ось його мати тепер може понести кримінальну відповідальність за напад на співробітника правоохоронних органів.