Перші західні боєприпаси вже на фронті, проте ЗС РФ все ще мають перевагу, — ЗМІ

Збройні Сили України все ще відчувають "снарядний голод" на фронті попри надходження перших партій боєприпасів, наданих союзниками. Росіяни ж проблем з постачанням не відчувають, зазначають журналісти.

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Артилерійські снаряди, які надали Україні західні партнери, вже почали надходити до Сил оборони, що задіяні на фронті. Утім, росіяни все ще зберігають перевагу в боєприпасах, пише британське видання Telegraph.

Українські солдати, які діють поблизу Вовчанська у Харківський області розповіли журналістам, що боєприпаси, які були надані Заходом, вже почали надходити на їхню ділянку фронту. Утім росіяни все ще зберігають перевагу в у снарядах на цій ділянці фронту. За оцінками бійців ЗСУ, окупанти наразі переважають в артилерії приблизно п'ять до одного.

Інший український солдат розповів естонському виданню ERR, що останнім часом боєприпаси почали надходити, хоча й у досить обмеженому обсягу. У противника ж, вважає боєць, подібних проблем не виникає.

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"Перевага у них дуже серйозна. Таке відчуття, що боєкомплект у них необмежений. Вони по нам постійно працюють, щось постійно прилітає", – розповів військовослужбовець ЗСУ з позивним "Бізон".

Варто зазначити, що за оцінками Інституту вивчення війни (ISW), ЗС РФ намагаються досягти значних тактичних і оперативних переваг до того часу, як допомога, надана Вашингтоном Україні, надійде в повному обсязі. Після прибуття першої партії зброї, зазначають аналітики, досягнення тактичного і оперативного ефекту повинно зайняти деякий час.

Нагадаємо, британського видання Sky News проаналізувало, що виробництво артснарядів у Росії майже втричі перевищує показник західних партнерів України. До того ж вони коштують вчетверо дешевше.