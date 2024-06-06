Первые западные боеприпасы уже на фронте, однако ВС РФ все еще имеют преимущество, — СМИ

Вооруженные Силы Украины все еще испытывают "снарядный голод" на фронте несмотря на поступление первых партий боеприпасов, предоставленных союзниками. Россияне же проблем с поставками не испытывают, отмечают журналисты.

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Артиллерийские снаряды, которые предоставили Украине западные партнеры, уже начали поступать в Силы обороны, задействованные на фронте. Впрочем, россияне все еще сохраняют преимущество в боеприпасах, пишет британское издание Telegraph.

Украинские солдаты, которые действуют вблизи Волчанска в Харьковской области рассказали журналистам, что боеприпасы, которые были предоставлены Западом, уже начали поступать на их участок фронта. Впрочем россияне все еще сохраняют преимущество в снарядах на этом участке фронта. По оценкам бойцов ВСУ, оккупанты сейчас преобладают в артиллерии примерно пять к одному.

Другой украинский солдат рассказал эстонскому изданию ERR, что в последнее время боеприпасы начали поступать, хотя и в довольно ограниченном объеме. У противника же, считает боец, подобных проблем не возникает.

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"Преимущество у них очень серьезное. Такое ощущение, что боекомплект у них неограниченный. Они по нам постоянно работают, что-то постоянно прилетает", — рассказал военнослужащий ВСУ с позывным "Бизон".

Стоит отметить, что по оценкам Института изучения войны (ISW), ВС РФ пытаются достичь значительных тактических и оперативных преимуществ до того времени, как помощь, предоставленная Вашингтоном Украине, поступит в полном объеме. После прибытия первой партии оружия, отмечают аналитики, достижение тактического и оперативного эффекта должно занять некоторое время.

Напомним, британское издание Sky News проанализировало, что производство артснарядов в России почти втрое превышает показатель западных партнеров Украины. К тому же они стоят в четыре раза дешевле.