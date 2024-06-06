Всупереч напруженості відносин: Ізраїль закуповує у США ще 25 винищувачів F-35

За словами глави Міноборони Йоава Ґаланта, угода має велике значення для двосторонніх відносин США та Ізраїлю на тлі суперечок щодо конфлікту в Газі та закликів до обмеження підтримки Ізраїлю зброєю.

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Міністерство оборони Ізраїлю оголосило про підписання угоди з урядом США на суму 3 млрд доларів на постачання третьої ескадрильї з 25 винищувачів F-35 Joint Strike Fighter. Угоду фінансують коштом американського іноземного військового фінансування (FMF) — це означає, що кошти, які надають США, можуть використовуватися тільки для купівлі американської зброї. Про деталі угоди повідомили 5 червня оглядачі Breaking Defense.

Контекст і важливість угоди

Закупівля додаткових винищувачів п'ятого покоління відображає важливість стратегічного союзу між Ізраїлем і США. Міністр оборони Ізраїлю Йоав Ґалант зазначив, що ця угода зміцнює альянс між двома країнами в умовах спроб деяких супротивників підірвати ці зв'язки.

На думку оглядачів, цей крок має велике значення, оскільки відносини між США та Ізраїлем перебувають у напруженому стані, особливо на тлі суперечок щодо конфлікту в Газі, що почався після нападу терористів ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня 2023 року.

У США іноді лунають заклики до обмеження підтримки Ізраїлю зброєю, однак угода з F-35 підкреслює продовження військового співробітництва.

Закупівля нових винищувачів є частиною комплексної ініціативи Міністерства оборони Ізраїлю і ЦАХАЛ щодо посилення потенціалу і зміцнення могутності у відповідь на наявні та майбутні загрози. Генеральний директор Міністерства оборони генерал-майор (у відставці) Еяль Замір підкреслив, що війна в жовтні прискорила процес закупівель.

Додаткові закупівлі

F-35 вже стали основою ізраїльських ВПС з моменту отримання першого літака у 2016 році. У 2018 році винищувачі провели перші бойові вильоти, а у 2020 році було створено другу ескадрилью. Під час нещодавньої війни F-35 взяли активну участь у бойових діях, включно з перехопленням крилатих ракет і ударами по іранських об'єктах.

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Крім F-35, Ізраїль також розглядає інші військові угоди, включно із закупівлею танкерів KC-46A та гелікоптерів CH-53K, а також планує придбати більше F-15 і бойових гелікоптерів.

"Це потужний сигнал нашим ворогам у всьому регіоні. Я хотів би висловити вдячність і подяку нашим партнерам у Міністерстві оборони США і всьому американському уряду за зміцнення і забезпечення ізраїльського краю і стратегічних можливостей", — додав Ґалант.

Нагадаємо, за інформацією The Washington Post, Сполучені Штати передали Ізраїлю тисячі авіабомб і винищувачі F-35 на мільярди доларів. Загалом зброя продається без схвалення Конгресу за угодою 2008 року.