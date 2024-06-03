F-35 ВПС США офіційно озброять крилатими ракетами Joint Strike: що про них відомо

Нове озброєння призначене для здатне вражати як морські, так і наземні цілі. При цьому JSM розміщуватимуться у внутрішніх відсіках винищувача, що не вплине на його стелс характеристики.

Related video

ВПС США уклали перший контракт на постачання норвезьких крилатих ракет Joint Strike Missile (JSM) для забезпечення винищувачів F-35A тимчасовим протикорабельним потенціалом. Ця ракета є повітряною версією відомої ракети Naval Strike Missile, яка створена за технологією стелс, і розміщуватиметься не на зовнішніх пілонах літака, а у внутрішніх відсіках. Про це йдеться в матеріалі The War Zone.

Термін виконання контракту визначено до 31 серпня 2026 року, а кількість ракет залишається невідомою. Водночас у бюджетному запиті Пентагону було зазначено намір закупити 268 JSM.

Особливості зброї

JSM є авіаційною версією морської та наземної ударної ракети Naval Strike Missile (NSM) і має заявлену максимальну дальність польоту близько 185 км при вазі бойової частини 125 кг. Однак у повітряній версії дальність ракети JSM збільшена, за різними оцінками і залежно від характеру польоту, до 560 км. Крім того, вона відрізняється від NSM габаритами (довжина 4,48 м) і формою.

Зброя здатна вражати як морські, так і наземні цілі, що робить її універсальною крилатою ракетою. Вона оснащена кількома системами наведення, включно з GPS, інерціальною навігаційною системою (ІНС) і картографією місцевості. Інфрачервоний шукач дозволяє JSM точно наводитися на ціль у термінальній фазі польоту, працюючи пасивно і залишаючись невразливим для радіочастотних перешкод.

Фото: the war zone

Переваги ракети JSM

Однією з ключових переваг JSM є її здатність розміщуватися у внутрішніх відсіках озброєння винищувачів F-35. Це дає змогу F-35 зберігати свої стелс-характеристики та залишатися малопомітними для радарів противника під час проведення операцій з використанням цього засобу ураження.

На відміну від більшої протикорабельної ракети AGM-158C LRASM, яку F-35 може нести тільки на зовнішніх пілонах, JSM забезпечує більшу скритність і гнучкість у бойових умовах. Це також дає змогу застосовувати ракети на F-35C, що базується на авіаносцях ВМС і Корпусу морської піхоти США.

Важливо

Нові проблеми з F-35: модернізація новітніх винищувачів влетить Пентагону "у копієчку"

Нагадаємо, Міноборони Великої Британії підтвердило, що вони планують інтегрувати ракети Meteor і Spear 3 на винищувачі F-35. При цьому літаки оновлять до версії Block 4.