F-35 ВВС США официально вооружат крылатыми ракетами Joint Strike: что о них известно

Новое вооружение предназначено для способно поражать как морские, так и наземные цели. При этом JSM будут размещаться во внутренних отсеках истребителя, что не повлияет на его стелс характеристики.

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ВВС США заключили первый контракт на поставку норвежских крылатых ракет Joint Strike Missile (JSM) для обеспечения истребителей F-35A временным противокорабельным потенциалом. Эта ракета является воздушной версией известной ракеты Naval Strike Missile, которая создана по технологии стелс, и будет размещаться не на внешних пилонах самолета, а во внутренних отсеках. Об этом говорится в материале The War Zone.

Срок выполнения контракта определен до 31 августа 2026 года, а количество ракет остается неизвестным. В то же время в бюджетном запросе Пентагона было указано намерение закупить 268 JSM.

Особенности оружия

JSM является авиационной версией морской и наземной ударной ракеты Naval Strike Missile (NSM) и обладает заявленной максимальной дальностью полета около 185 км при весе боевой части 125 кг. Однако в воздушной версии дальность ракеты JSM увеличена, по разным оценкам и в зависимости от характера полета, до 560 км. Кроме того, она отличается от NSM габаритами (длина 4,48м) и формой.

Оружие способно поражать как морские, так и наземные цели, что делает ее универсальной крылатой ракетой. Она оснащена несколькими системами наведения, включая GPS, инерциальную навигационную систему (ИНС) и картографию местности. Инфракрасный искатель позволяет JSM точно наводиться на цель в терминальной фазе полета, работая пассивно и оставаясь неуязвимым для радиочастотных помех.

Фото: the war zone

Преимущества ракеты JSM

Одним из ключевых преимуществ JSM является ее способность размещаться во внутренних отсеках вооружения истребителей F-35. Это позволяет F-35 сохранять свои стелс-характеристики и оставаться малозаметными для радаров противника при проведении операций с использованием этого средства поражения.

В отличие от более крупной противокорабельной ракеты AGM-158C LRASM, которую F-35 может нести только на внешних пилонах, JSM обеспечивает большую скрытность и гибкость в боевых условиях. Это также позволяет применять ракеты на F-35C, базирующемся на авианосцах ВМС и Корпуса морской пехоты США.

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Напомним, Минобороны Великобритании подтвердило, что они планируют интегрировать ракеты Meteor и Spear 3 на истребители F-35. При этом самолеты обновят до версии Block 4.